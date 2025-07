VIII Mostra Sesc de Cinema premia 48 filmes independentes

A Mostra Sesc de Cinema (MSDC), uma das principais iniciativas de promoção do cinema independente no Brasil, selecionou 48 filmes em sua oitava edição (7 longas, 1 média e 40 curtas). Eles serão exibidos em espaços do Sesc de vários estados por 12 meses. O projeto concedeu um valor total de até R$ 200 mil em licenciamentos. Em 2025, a MSDC registrou 2.145 inscrições, recorde histórico, e teve um aumento de 40% em relação ao ano passado.

Esse ano, 60% das obras inscritas foram de filmes inéditos, o que ressalta a importância da Mostra Sesc para o cinema independente nacional. Elas serão exibidas ao público pela primeira vez no evento, em setembro, em Vitória (ES). A lista dos selecionados pode ser consultada neste link.

Foi registrada ainda a ampliação da participação de mulheres na direção das obras: entre os filmes selecionados para a mostra nacional, a maior parte deles foi dirigida ou codirigida por mulheres, sendo 26 realizadoras premiadas.

Com extenso repertório, a Mostra Sesc de Cinema deste ano selecionou 268 filmes para exibição, entre mostras estaduais, regional e nacional. Entre eles estão os 48 que serão licenciados – Panoramas Brasil (19), Infantojuvenil (10) e os Destaques Estaduais (19). Todas as obras foram avaliadas por comissões estaduais formadas por especialistas convidados e profissionais do Sesc.

Os 48 filmes trazem a singularidade de cada estado, ao mesmo tempo em que valorizam e retratam o Brasil na tela. As paisagens estampam um país diverso, seja no cotidiano das famílias, nas lutas para reconhecimento de territórios e identidades.

O longa “Hip Hop Caboclo”, de João Nascimento, por exemplo, faz uma conexão desse estilo musical com as raízes e ritmos ancestrais e a poesia falada. Já no Panorama Infantojuvenil, as diretoras Cristiana Giustino e Luana contam a história de Ayana, menina negra albina, filha de Lia e Bento, em suas descobertas e na busca pela ancestralidade.

Nesta edição, o cuidado com a saúde física, mental e a qualidade de vida ganha destaque em produções como “Isso é Frescura?”, em que o diretor Vanderlildo Silva retrata uma jovem que enfrenta crises de ansiedade e destaca a importância do apoio de uma amiga.

Em “Notícias da Lua” (foto), de Sergio Azevedo, Luã, um menino com Transtorno do Espectro Autista (TEA), que tem hiperfoco em astronomia, investiga o sumiço da Lua com a ajuda do zelador Astor, parceiro na jornada imaginária.

Essas são apenas algumas das histórias e dos universos criados pelos artistas do audiovisual brasileiro independente que estarão à disposição do público que comparecer às exibições.