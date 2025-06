Milena Times estreia no longa com “Ainda Não É Amanhã”

“Ainda Não É Amanhã”, primeiro longa-metragem da diretora pernambucana Milena Times, dos curtas “Represa” (2016) e “Au Revoir” (2013), apresenta um retrato íntimo e potente da vida de Janaína (Mayara Santos), jovem negra de 18 anos criada pela mãe (Clau Barros) e pela avó (Cláudia Conceição) em um conjunto habitacional da periferia do Recife. Bolsista em uma faculdade de Direito, Janaína carrega o sonho de ser a primeira pessoa da família a conquistar um diploma universitário. Quando descobre que está grávida, ela passa a confrontar os seus planos, o legado das mulheres que a criaram e as possibilidades para o seu futuro.

Com uma estética realista e sensível, o filme propõe um olhar sobre juventude, maternidade, pertencimento e emancipação feminina a partir da experiência periférica. “Ainda Não É Amanhã” estreia dia 5 de junho nos cinemas, com distribuição da Embaúba Filmes, que promove, a pré-estreia do filme, no dia 2 de junho, no CineSesc, em São Paulo, às 20 horas, com a presença da diretora Milena Times, da atriz Mayara Santos, da produtora Thaís Vidal, com mediação de Carissa Vieira no bate-papo após a sessão.

O longa teve estreia internacional no Festival Internacional de Cinema de Mar del Plata e acumula 11 prêmios até o momento. Na estreia nacional no Festival do Rio, Mayara Santos foi premiada como Melhor Atriz na mostra Première Brasil – Novos Rumos (2024). No 20º Panorama Internacional Coisa de Cinema (Salvador, BA), o filme recebeu os prêmios de Melhor Direção para Milena Times, Melhor Atuação para Mayara Santos e Melhor Filme pelo Júri Jovem. No 19º Fest Aruanda (João Pessoa, PB), foi o grande premiado da mostra competitiva Sob o Céu Nordestino, levando 7 prêmios, incluindo o de Melhor Filme.

A produção é assinada por Dora Amorim, Júlia Machado e Thaís Vidal, em uma coprodução entre Espreita Filmes, Ponte Produtoras e Ventana Filmes.

A obra aposta em um ponto de vista íntimo e mergulha na experiência atravessada pela personagem para abordar os conflitos em torno de uma gravidez indesejada em um país que criminaliza o aborto. É a partir do cotidiano privado e dos dramas individuais e partilhados que vão se relevar as opressões de uma sociedade conservadora, violenta e desigual, mas também apontar para um horizonte de mudança, acolhimento e parceria.

O roteiro de “Ainda Não É Amanhã” começou a ser desenvolvido em 2016 e foi finalista do Prêmio Cabíria de Roteiros, além de passar por laboratórios como BrLab e Cabíria Lab.

Além da premiada Mayara Santos, das atrizes Clau Barros e Cláudia Conceição, o elenco, preparado por Amanda Gabriel, conta ainda com a artista-visual Bárbara Vitória (Melhor Atriz Coadjuvante no Fest Aruanda), como Kelly, melhor amiga de Janaína, e Mário Victor, como namorado da protagonista. A arte de Lia Letícia e a fotografia de Linga Acácio, também premiadas no Fest Aruanda, ressaltam a atmosfera intimista do filme. Já o som, encabeçado por Martha Suzana e Nicolau Domingues, aposta na organicidade da vida cotidiana, mas também mergulha na sensorialidade que a suspensão de quem está atravessando um grande conflito proporciona.

“Ainda Não É Amanhã” conta com patrocínio da Ancine, FSA e BRDE e incentivo do Funcultura/ Fundarpe/ Secretaria de Cultura e Governo de Pernambuco e do SIC – Sistema de Incentivo à Cultura/ Funda