Série documental “1961”, de Amir Labaki, estreia no Canal Brasil

No dia 5 de junho, às 21h30, estreia no Canal Brasil o primeiro episódio da série documental “1961”, dirigida, produzida e roteirizada por Amir Labaki. A trama revisita a crise política de agosto e setembro de 1961, provocada por uma tentativa de golpe militar contra a posse constitucional do vice-presidente João Goulart (Jango), depois da renúncia do presidente Jânio Quadros. A série apresenta, com exclusividade, entrevistas com participantes e testemunhas do episódio, áudios de John F. Kennedy sobre o posicionamento do governo americano naquele momento, fotos na Casa Branca durante seu pronunciamento, boletins confidenciais da Central Intelligence Agency (CIA) e trechos de entrevista em áudio com o General Ernesto Geisel, chefe do gabinete militar interino durante a presidência provisória de Ranieri Mazzilli, sobre a mobilização militar contra a posse de Jango.

“1961” aborda os bastidores e a crise político-militar detonada pela renúncia, em 25 de agosto de 1961, do presidente Jânio Quadros. Uma tentativa de golpe de Estado, liderada pelos três ministros militares, tentou impedir a posse constitucional do vice-presidente João Goulart, em viagem à China. Uma mobilização popular pró-Legalidade, liderada desde o Rio Grande do Sul, pelo governador Leonel Brizola, e uma articulação político-parlamentar, em torno da adoção pelo Congresso Nacional do regime parlamentarista, evitaram a guerra civil e garantiram a posse de Jango, em 7 de setembro de 1961, com Tancredo Neves assumindo o posto de primeiro-ministro.

Os três episódios também reúnem entrevistas inéditas de testemunhas e protagonistas da história pré-ditadura militar no Brasil: Rubens Ricupero, assessor do Ministério das Relações Exteriores do Congresso Nacional em 1961; Aldo Arantes, presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE) entre 1961 e 1962; Flávio Tavares, editor político do jornal Última Hora (RS); além de participações especiais de Fernanda Montenegro, Luiz Carlos Barreto, Cacá Diegues e Paulo César Pereio.

“1961” é uma produção do Canal Brasil, Circunstância Cinematográfica, Agência Nacional do Cinema (Ancine), do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) e do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE).

O roteiro tem como base o livro de Amir Labaki “1961 – A Crise da Renúncia e a Solução Parlamentarista”, de 1986.

O segundo episódio de “1961” vai ao ar no dia 6 de junho, às 21h30, e o terceiro, no dia 7, no mesmo horário. O Canal Brasil também fará uma maratona no dia 8 de junho, domingo, a partir das 13h, com exibição dos três episódios em sequência.

Os três episódios também estarão disponíveis no Globoplay (Plano Premium) a partir do dia 5 de junho.