Estudantes de escola pública do Rio participam de encontro internacional de cinema em Paris

Entre os dias 3 e 7 de junho, a Universidade Sorbonne Nouvelle, em Paris, na França, será palco do encontro internacional À Nous le Cinéma!, que reunirá jovens cineastas, educadores e realizadores de 15 países integrantes da rede mundial Cinema, cem anos de Juventude. Em 2025, o evento ganha um significado especial ao comemorar os 30 anos da iniciativa, nascida na França em 1995, durante o centenário do cinema.

A participação de escolas públicas brasileiras acontece graças à ação do Programa Imagens em Movimento, que há 15 anos promove oficinas de cinema em escolas públicas. Nesta edição, dois alunos – Sophia Ribeiro e Erik Richard (foto) – da Escola Municipal Brant Horta, localizada na Penha Circular, no Rio de Janeiro, foram selecionados para participar presencialmente do encontro. Eles apresentarão e debaterão o curta-metragem de ficção “Axé, Iara”, que foi realizado coletivamente ao longo do ano pelos alunos da escola, inspirado no tema Indivíduo, Grupo e Comunidade.

No encontro internacional À Nous Le Cinéma!, mais de 500 participantes – entre estudantes, professores e cineastas de diversos contextos culturais e sociais – estarão presentes para compartilhar produções audiovisuais desenvolvidas a partir de uma metodologia pedagógica comum, focada na educação crítica e criativa por meio do cinema.

O programa Imagens em Movimento (PIM) é uma iniciativa da ONG Raiar (Rede de Ações e Interações Artísticas), cuja missão é promover a arte e a cultura no âmbito da Educação Pública, com foco em experiências criativas e artísticas vivenciadas através da linguagem audiovisual, contribuindo para o desenvolvimento de práticas educativas inovadoras no ambiente escolar. O programa nasceu no Rio de Janeiro e desde 2022 alçou voo para outros estados: Espírito Santo, São Paulo e Bahia.

O PIM já beneficiou quase três mil alunos e 155 educadores no Brasil, ao longo de seus 15 anos de história. Foram realizados 229 filmes nas oficinas de cinema oferecidas para estudantes, que acontecem sempre no contraturno escolar.