Itaú Cultural Play comemora aniversário com a mostra Histórias do Cinema Brasileiro e programação de festivais e pré-estreia

No dia 19 de junho é comemorado o Dia do Cinema Brasileiro e é também a data de aniversário da IC Play, que comemora três anos de existência. Para celebrar este dia, a curadoria interna da plataforma ampliou a mostra Histórias do Cinema Brasileiro para retratar a diversidade da produção audiovisual nacional.

A mostra reúne filmes de diferentes arquivos, sendo alguns deles restaurados. Rica e diversificada, a jornada da sétima arte no Brasil guarda inúmeras narrativas, muitas delas desconhecidas e nem sempre contempladas pelo cânone.

Estarão disponíveis “Ganga Bruta”, de Humberto Mauro; “O Ébrio”, de Gilda Abreu; “A Rainha Diaba”, de Antônio Carlos da Fontoura; “O Dia de Jerusa’, de Viviane Ferreira; “Serras da Desordem”, de Andrea Tonacci; “Um Clássico, Dois em Casa e Nenhum Jogo Fora”, de Djalma Limongi Batista; “Branco Sai, Preto Fica”, de Adirley Queirós, e “A Hora da Estrela” (foto), de Suzana Amaral.

Ainda dentro das festividades desse mês, um dia antes, 18, a Sala Itaú Cultural recebe, às 19h, a pré-estreia de “Porto Principe”, longa-metragem dirigido por Maria Emília de Azevedo e distribuído pela O2 Play. O filme mostra como a força do encontro entre duas pessoas com histórias distintas consegue prevalecer sobre o racismo e a xenofobia. Depois da projeção será realizado um bate-papo com a atriz Selma Egrei e com a pesquisadora, crítica e roteirista Viviane Pistache.

Na mesma data, a Itaú Cultural Play passa a exibir a Mostra Competitiva Brasileira, a Mostra Mirada Paranaense e a Mostra Pequenos Olhares, esta última dedicada ao público infantil, do Olhar de Cinema – Festival Internacional de Curitiba. Na sexta-feira, 21, um recorte da programação do CineOP – Mostra de Cinema de Ouro Preto chega a IC Play.

O Olhar de Cinema acontece entre os dias 12 e 21 de junho. A IC Play recebe em seu catálogo filmes da Mostra Competitiva Brasileira: “Se Eu Tô Aqui é por Mistério”, de Clari Ribeiro; “Rinha”, de Rita M. Pestana; “Ava Yvy Pyte Ygua – Povo do Coração da Terra”, do Coletivo Guahu’i Guyra Guahu’i Guyra Collective; “Viventes”, de Fabrício Basílio; “Capturar o Fantasma”, de Davi Mello; “O Lado de Fora Fica Aqui Dentro”, de Larissa Barbosa; “Caravana da Coragem”, de Pedro B. Garcia, e “Cavaram uma Cova no meu Coração”, de Ulisses Arthur.

Da Mostra Mirada Paranaense, estarão “BAOBAB”, de Bea Gerolin; “Adam”, de Ana Catarina; “Terra Incógnita”, de Waleska Antunes; “Quarto Vazio”, de Julia Vidal; “Nada Ficou no Lugar”, de Stefano Lopes; “Jacu Herói”, de Pedro Carregã; “Esse Navio Vai Afundar”, de Luc da Silveira, e “Prontuário nº 415361”, de Vino Carvalho. Já “Casa na Árvore”, de Guilherme Lepca; “Lagrimar”, de Paula Vanina; “Ana e as Montanhas”, de Julia Araújo e Carla Villa-Lobos; “Almadia”, de Mariana Medina; “Pororoca”, de Fernanda Roque e Francis Frank; “Os Defensores de Típota”, de Caio Guerra, e “Ária”, de Arthur P. Motta, fazem parte da Mostra Pequenos Olhares.

O CineOP é realizado presencialmente de 19 a 24 de junho, e o recorte online na IC Play se estende de 19 a 7 de julho. Na plataforma, o público pode assistir a “Até que a Sbornia nos Separe’, de Otto Guerra e Ennio Torresan Jr.; “Habitar”, de Antonio Fargoni; “Hélio Melo”, de Leticia Rheingantz; “Piconzé”, de Ypê Nakashima; “Visões do Paraíso”, de Cristiana Miranda; “Veredas Tropicais”, de Fábio Andrade; “Dia Estrelado”, de Nora Normande, e “O Menino e o Mundo”, de Alê Abreu.

Nestes três anos de existência, o catálogo da plataforma foi ampliado e, atualmente, possui cerca de 360 títulos, entre longas e curtas-metragens, séries e documentários. Ali se encontram, ainda, filmes com recursos acessíveis (Libras, legendas e audiodescrição) – no dia 21, entrará na plataforma a cópia acessível de “O Menino e o Mundo”.

A IC Play pode ser acessada em www.itauculturalplay.com.br e nos aplicativos para dispositivos móveis (Android e iOS) e Chromecast. Agora também está disponível nas smart TVs da Samsung, LG e Apple TV.