Embaixada do Brasil em Cuba celebra os 80 anos de Frei Betto com exibição de documentário dedicado a ele

Em comemoração ao 80º aniversário de Frei Betto, celebrado em 25 de agosto, a Embaixada do Brasil em Cuba e o Centro Martin Luther King organizam uma semana especial de homenagens ao dominicano. A programação inclui exibições de filmes, debates e rodas de conversas que exploram sua trajetória e impacto social, culminando com uma recepção festiva para reunir amigos e admiradores de Frei Betto em Cuba.

O documentário “A Cabeça Pensa Onde os Pés Pisam – Frei Betto e a Educação Popular” integra a programação das homenagens, com exibição na Universidade de Havana, no dia 18 de junho, às 14h. O filme destaca a educação popular, um pilar essencial da obra de Frei Betto, especialmente sua aplicação da metodologia de Paulo Freire adaptada à realidade cubana. O documentário oferece também uma visão sobre a importância da educação popular implementada em Cuba, mostrando o papel vital que Frei Betto desempenhou nesse processo.

Após a exibição do filme, será realizado um debate com a presença de Frei Betto, Américo Freire, historiador e biógrafo de Frei Betto, reconhecido por suas contribuições ao estudo da história social, e Esther Pérez, renomada educadora cubana, especializada em educação popular. Já no dia 20 de junho, a residência oficial da Embaixada do Brasil em Cuba promove uma recepção para convidados em homenagem ao dominicano brasileiro.

Frei Betto, cujo nome é sinônimo de defesa dos direitos humanos e educação transformadora, mantém uma relação especial com Cuba. Sua colaboração na adaptação das metodologias de Paulo Freire para a realidade cubana teve um impacto profundo e duradouro, promovendo uma educação que é participativa, inclusiva e alinhada com os princípios de justiça social. A celebração de seus 80 anos em Cuba não apenas homenageia sua vida e obra, mas também reconhece sua contribuição singular ao desenvolvimento da ilha.

“Frei Betto e a Educação Popular” é o primeiro documentário da trilogia que a produtora brasileira Mirar Lejos está realizando em homenagem aos 80 anos de Frei Betto. Dirigidos por seus biógrafos Evanize Sydow e Américo Freire, ainda este ano, a produtora lança mais dois documentários temáticos sobre o frei dominicano. Além da trilogia, a produtora prepara, para 2025, o longa-metragem Betto, que traz o ator Enrique Díaz como protagonista. Díaz já iniciou as gravações em Cuba, que será cenário de diversas locações do filme.