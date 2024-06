“Vitória Trans” retrata a realidade de sete pessoas trans em São Paulo

O Coletivo Queer apresenta seu mais recente projeto, o documentário “Vitória Trans”, que será lançado em 18 de junho, com pré-estreias em São Paulo, no dia 15, às 17h, no CEU Navegantes, e no dia 16 de junho, às 16h, no Centro Cultural Grajaú. A estreia na zona central de São Paulo acontece na Galeria Olido, no dia 18 de junho, às 20h.

O filme retrata a realidade de sete pessoas trans que residem na cidade de São Paulo: Jupi77er, MC, compositor e empreendedor; Gabriel Romão, TEDxSpeaker; Alexandre Kiyohara, publicitário; Erika Hilton, política, deputada federal eleita e ativista; Ariel Bernardi, baritonista; Carolina Iara, travesti, intersexo, codeputada estadual e ativista; e Rô Vicentte (foto), trans não-binária, artista e comunicadora.

O documentário será exibido em equipamentos culturais localizados nas periferias da capital paulista, buscando alcançar e envolver a comunidade periférica. A narrativa é construída a partir do ponto de vista do narrador, sobrepondo imagens capturadas ao longo das histórias apresentadas. A edição proporciona uma imersão única, criando um cenário que se conecta intimamente com as histórias compartilhadas. O projeto culminará em 13 apresentações gratuitas do documentário, abertas ao público.

O foco principal é o público periférico das quatro zonas de São Paulo, com uma atenção especial voltada para a comunidade LGBTQIAP+, destacando a vivência das pessoas trans. O Coletivo Queer está comprometido em proporcionar amplo acesso a essa expressão cultural, promovendo a inclusão e a visibilidade das histórias e experiências trans na sociedade.