Abertas inscrições para a programação do 13º Festival Nacional de Cinema Universitário Tainha Dourada

Estão abertas as inscrições para o 13º Festival Nacional de Cinema Universitário Tainha Dourada. O evento é promovido pelo curso de Produção Audiovisual da Universidade do Vale do Itajaí (Univali) e a programação é gratuita e aberta à comunidade.

Nesta edição, a programação do evento está dividida em duas etapas. Nos dias 19 e 20 de junho serão realizadas palestras, oficinas e workshops. Nos dias 27 e 28 de junho serão exibidos mais de 40 curtas-metragens selecionados e produzidos por acadêmicos regularmente matriculados em instituições de ensino superior brasileiras.

A Mostra Competitiva vai exibir trabalhos dos gêneros de ficção, documentário e videoclipe. O festival terá 11 categorias avaliadas pela comissão julgadora, além do voto por júri popular para o melhor Projeto Experimental em Produção Audiovisual (PEPA) – nomenclatura usada para os trabalhos de conclusão do curso da Univali.

A cerimônia de premiação acontece no dia 28 de junho, a partir das 18h30, na sala parceira da Bull Investimentos, no bloco C1. Nos quatro dias de evento haverá ainda uma programação paralela, em frente à Biblioteca Central Comunitária, onde terão opções de foodtrucks, flash tattoo e apresentações musicais.

A programação completa e o link para inscrição estão disponíveis no site do evento.