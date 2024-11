Restauro de “Mulher de Verdade” (1954), de Alberto Cavalcanti, ganha sessão comentada na Cinemateca Brasileira

O filme “Mulher de Verdade” (1954), de Alberto Cavalcanti, restaurado recentemente com recursos de um prêmio concedido pelo Concurso de Restauração Heritage Online do Festival de Locarno (Suíça), terá uma sessão de relançamento na Cinemateca Brasileira, no dia 8 de novembro, às 19h30. A primeira exibição se deu em agosto no PalaCinema em Locarno.

Essa obra é a primeira a ser restaurada para a futura retrospectiva “Cavalcanti – Um Homem e o Cinema”, que deverá apresentar todos os filmes brasileiros do diretor, prevista para o próximo ano.

A exibição dá início ao programa “Revisão Crítica do Cinema Brasileiro”, em referência ao livro de Glauber Rocha de 1963. Esse programa promoverá a difusão de filmes com pouca circulação e/ou que foram restaurados pela instituição, em sessões mensais acompanhadas de debate.

A sessão de “Mulher de Verdade” será comentada pelo presidente do Conselho de Administração da Sociedade Amigos da Cinemateca, Carlos Augusto Calil, pelo diplomata e cineasta Jom Tob Azulay e pelo diretor de fotografia Lauro Escorel. No dia 13 de dezembro, o programa exibirá duas obras de Glauber Rocha: “Di Glauber” (1977) e “Câncer” (1968).

As sessões são gratuitas, com retirada de ingresso 1h antes do início da sessão. A Cinemateca Brasileira fica no Largo Senador Raul Cardoso, 207, Vila Mariana, em São Paulo.