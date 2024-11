Cineclube Remake recebe inscrições de estudantes de teatro e iniciantes no audiovisual para sua próxima edição

O projeto Cineclube Remake, agora em parceria com a SP Escola de Teatro, oferece para atores e diretores aulas, imersão criativa, preparação de elenco e estrutura de gravação em um set de filmagem com equipe experiente do audiovisual.

Idealizado pela diretora e roteirista Luiza Prado, com larga experiência no mercado audiovisual publicitário, o projeto oferece um laboratório audiovisual, onde atores e diretores têm a oportunidade de explorar e reinterpretar grandes obras cinematográficas, adaptando suas linguagens e estéticas para a realidade brasileira. Mais do que uma refilmagem, o Cineclube Remake é um projeto de experimentação prática e teórica, que promove um diálogo criativo entre o cinema clássico mundial e artistas brasileiros.

Após a primeira edição, em que os participantes recriaram cenas icônicas de filmes como “Encontros e Desencontros” (Sofia Coppola), “A Lagosta” (Yorgos Lanthimos) e “Paris, Texas” (foto, Wim Wenders), com uma nova perspectiva brasileira, o projeto abre inscrições para seu segundo módulo, com início em novembro. Na nova edição, serão oferecidas aulas teóricas, debates, ensaios intensivos e estrutura de gravação profissional onde os alunos serão incentivados a reinterpretar obras de três diretores clássicos e a gravar suas próprias versões dessas cenas. Após as filmagens, os trabalhos serão exibidos no Cine Bijou, na Consolação, em São Paulo, e avaliados por uma banca formada por nomes do mercado audiovisual como Marcio Abreu, Pedro Freire e Beatriz Barros.

O próximo módulo tem início no dia 19 de novembro, com aulas realizadas na SP Escola de Teatro, e gravações no Cine Vídeo, na Vila Mariana. O projeto tem como público principal estudantes de teatro e iniciantes no audiovisual, além de entusiastas da sétima arte, e oferece uma oportunidade valiosa para aqueles que desejam criar um portfólio profissional. O projeto conta com vagas para as categorias de atores e diretores e também para “Palpiteiro”, destinado àqueles que desejam participar como provocadores ou ouvintes, por um custo menor. O curso também oferece bolsas para pessoas pretes, indígenas e trans.

Mais informações e inscrições estão disponível em https://bio.site/cineremake.