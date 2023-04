1º Festival de Cinema Açaí tem inscrições abertas

O Governo do Estado do Pará, por meio da Fundação Cultural do Pará e do Cine Líbero Luxardo, abriu inscrições do 1º Festival de Cinema Açaí, que vão até o dia 29 de abril. O objetivo do certame é fortalecer a produção audiovisual no âmbito regional e nacional.

O festival está previsto para ocorrer no período de 1 a 9 de agosto. O edital ainda pretende promover a formação de novas plateias, disponibilizando acesso gratuito às produções. As obras contempladas no edital ficarão licenciadas para exibição pelo prazo de dois anos, para serem exibidos em eventos da Fundação ou na programação do Cine Líbero Luxardo, bem como na plataforma da Sala Virtual.

Serão premiadas até 36 produções audiovisuais, divididas nas categorias de curta, média e longa-metragem. As criações precisam ser inéditas, de qualquer gênero e formato. Obras disponibilizadas e exibidas dentro de programações presenciais e online de mostras, festivais, exibições especiais, com tempo diminuto e determinado, estão aptas a se inscreverem.

Para a inscrição, as obras devem estar dispostas nas plataformas como Youtube, Vimeo, provedores de aplicação de conteúdo público, em formato digital, com a indicação do endereço internet (link) no formulário de inscrição. Todas e quaisquer dúvidas deverão ser tiradas, exclusivamente, através do e-mail acaifestivalfcp@gmail.com. O edital completo pode ser acessado clicando aqui. Para se inscrever, acesse esse link.