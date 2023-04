Cinemateca Brasileira apresenta a Mostra 5 Vezes Godard

Em parceria com o Embaixada da França no Brasil e com o Institut Français, a Cinemateca Brasileira promove uma homenagem ao realizador francês Jean-Luc Godard, recentemente falecido. As sessões incluem o primeiro longa dirigido por Godard, “Acossado” (1960), considerado um manifesto estético da Nouvelle Vague e escolhido para ocupar o 13º lugar na lista dos 100 melhores filmes de todos os tempos, feita pela renomada revista Sight and Sound e pelo British Film Institute – BFI. Seu próximo grande sucesso, “O Desprezo” (1963), é tido como um dos melhores trabalhos do diretor e também da Nouvelle Vague, sendo uma de suas tantas adaptações literárias para o cinema.

O cineasta envereda para a ficção-científica com “Alphaville” (foto, 1965), sátira dos filmes de espionagem, que parte de Paris para criar uma cidade futurista e distópica. Trata-se de um momento de transição na carreira do diretor, passando para uma fase assumidamente militante. Este período de sua carreira é representado na mostra por “O Demônio das Onze Horas” (1965) e “A Chinesa” (1967), obras que simbolizam um passo rumo à renúncia ao cinema narrativo “burguês” e antecedem a criação do Grupo Dziga Vertov (1968-1974). Fundado por Godard e Jean-Pierre Gorin, o coletivo fazia filmes politicamente posicionados e com orientação maoísta, trazendo a ideologia marxista para a forma e conteúdo.

Em 5 filmes, a mostra apresenta ao público o trabalho do diretor que encarnou a Nouvelle Vague francesa e marcou a sétima arte subvertendo os códigos e reinventando as formas. A programação é gratuita e os ingressos são distribuídos uma hora antes de cada sessão.

Mostra 5 Vezes Godard

Data: 5 a 8 de abril

Local: Cinemateca Brasileira – Largo Senador Raul Cardoso, 207 – Vila Mariana – São Paulo/SP | Sala Grande Otelo (210 lugares + 04 assentos para cadeirantes) e Sala Oscarito (104 lugares)