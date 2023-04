Associação de Críticos do Cinema do RS comemora seus 15 anos com exibição especial de “O Pastor e o Guerrilheiro”

A Associação de Críticos do Cinema do Rio Grande do Sul (ACCIRS) comemora seus 15 anos de atividades com uma exibição especial: a pré-estreia do longa-metragem brasileiro “O Pastor e o Guerrilheiro” (foto), novo filme do diretor José Eduardo Belmonte, exibido no 50º Festival de Cinema de Gramado. A sessão será no dia 5 de abril, a partir das 19h30, na Cinemateca Paulo Amorim (Rua dos Andradas, 736, Centro Histórico de Porto Alegre), para associados e convidados. Haverá venda de ingressos para o público conforme a capacidade de lotação da sala.

Na mesma ocasião serão entregues os certificados para os vencedores do Prêmio ACCIRS para os Melhores do Ano em 2022: “5 casas”, de Bruno Gularte Barreto (melhor longa gaúcho), “Sinal de Alerta: Lory F.”, de Fredericco Restori, e “Madrugada”, de Leonardo da Rosa e Gianluca Cozza (ambos dividindo o prêmio de melhor curta gaúcho), e revista Teorema, publicação impressa dedicada à crítica cinematográfica que completou 20 anos de existência e que foi a vencedora do Prêmio Luiz César Cozzatti, concedido a destaques da cena audiovisual do RS.

A ACCIRS reúne cerca de 60 profissionais de diversas áreas que se dedicam à reflexão sobre a Sétima Arte, incluindo jornalistas, publicitários, psicanalistas, professores, pesquisadores e escritores com experiência em jornal, rádio, televisão e internet. Entre as atividades propostas pela ACCIRS estão seminários sobre crítica, grupos de estudo sobre a linguagem audiovisual, sessões de cinema com debates, conteúdo em vídeo online, dossiês temáticos e a participação em júris da crítica nos principais festivais de cinema do Estado, como Festival de Cinema de Gramado, Fantaspoa, Cine Esquema Novo, CineSerra, Levante, Cinema Negro em Ação, Mostra de Cinema Negro de Pelotas, Santa Maria Vídeo e Cinema, entre outros.

Como entidade, a ACCIRS tem uma participação efetiva nos debates que tratam da produção audiovisual junto ao poder público e atua ao lado de outras entidades representativas, como o Iecine RS, a Fundacine-RS, o SiAV, a APTC-RS, o Colegiado Setorial do Audiovisual e Conselho Estadual de Cultura. Entre seus parceiros estão a Cinemateca Paulo Amorim, a Cinemateca Capitólio, o Cine Bancários, o Cine Farol Santander e o Instituto Ling.

Em 2022, a ACCIRS lançou seu primeiro livro, “50 Olhares da Crítica sobre o Cinema Gaúcho”. Na publicação, 50 autores escreveram 50 textos sobre 50 filmes gaúchos lançados entre as décadas de 1950 e 2020. Trata-se de um amplo espectro de abordagens, estilos e visões particulares sobre o cinema realizado no Rio Grande do Sul.