Resultado Final do Edital Ruth de Souza de Audiovisual é divulgado

O resultado final do Edital Ruth de Souza de Audiovisual foi publicado nesta sexta-feira (26) no Diário Oficial do União (DOU). A premiação é voltada para a produção de obras cinematográficas de longa-metragem dirigidas por mulheres cis ou transgêneros estreantes. De 187 inscritas, 18 candidatas foram selecionadas. O investimento disponibilizado foi de R$ 36 milhões e serão destinados R$ 2 milhões a cada um dos projetos, que podem ser conferidos aqui.

Com temática livre e apresentados por produtoras brasileiras independentes, os projetos são de ficção. O destino inicial é o mercado de salas de exibição.

Das candidatas, nove são mulheres negras (seis mulheres pretas e três pardas), uma indígena e oito mulheres brancas. Cinco delas são do Sudeste e quatro do Nordeste. As regiões Norte, Sul e Centro-Oeste têm três representantes cada uma.

As selecionadas são da Bahia, Rio de Janeiro, Ceará, Paraíba, São Paulo, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Goiás, Piauí, Minas Gerais, Pará, Paraná, Tocantins e Amazonas.

O chamamento homenageia o legado da atriz carioca Ruth de Souza. Pioneira no teatro, cinema e televisão brasileiros, ela foi a primeira artista negra a conquistar projeção na dramaturgia nacional, abrindo caminho para outros intérpretes.