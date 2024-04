Conheça os vencedores do Festival Internacional de Cinema Infantil

Foto: “Malu e a Máquina”, de Ana Luiza Meneses

O 21º Festival Internacional de Cinema Infantil divulgou os filmes vencedores do Prêmio Brasil de Cinema Infantil. Este ano, o festival reuniu 85 filmes, sendo 74 curtas-metragens exibidos online desde o dia 5 de abril e 11 longas-metragens exibidos em sessões presenciais nos cinemas do Rio de Janeiro.

O prêmio de melhor longa-metragem foi para “Teca e Tuti em uma Noite na Biblioteca”. Os curtas-metragens foram divididos em mostras. Na mostra Histórias Animadas, o vencedor foi “Lulina e a Lua”. Na mostra Histórias Curtas, o prêmio foi para “Malu e a Máquina”. Na Mostra Teen, venceu o filme “Bolha”. Estes quatro filmes ganharam o prêmio de licenciamento da TV Brasil e serão exibidos nesta TV pública, que concedeu R$50 mil em aquisição para o melhor longa e R$5 mil para cada curta-metragem vencedor.

Ganharam menção honrosa os curtas “Pororoca”, “Filhas da Mãe D’Água” e “As Melhores”, além do longa “Empirion: Uma Aventura com Einstein”.

O júri oficial foi formado por Luciana Bezerra, roteirista, diretora audiovisual e atriz; pela roteirista, psicóloga e professora Magna Domingues; pelo roteirista e diretor Mauro D’Addio; pelo roteirista e diretor Pedro Paulo de Andrade e pelo produtor Carlos Proença, que faz parte da equipe do FICI desde 2011.

O público também votou nos filmes exibidos online e o grande vencedor entre os 74 curtas-metragens foi “Fantasmando: Last Stop”.

Os curtas-metragens vencedores seguem até dia 5 de maio no site www.fici.com.br.

A mostra competitiva do FICI acontece desde 2009 e já premiou mais de 50 produções brasileiras para crianças de todo o país. Esse ano foram inscritos mais de 151 curtas e longas-metragens, de todos os estilos, técnicas e assuntos. Idealizado pela atriz e diretora Carla Camurati, em parceria com a produtora audiovisual Carla Esmeralda, o FICI já levou o cinema para mais de dois milhões de crianças dos quatro cantos do Brasil nesses 21 anos de história.