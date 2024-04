Discovery estreia novo docu-reality produzido pela Mixer Filmes

O novo reality de aventura do Discovery, “Sobrevivência Extrema”, estreia no dia 30 de abril, no canal e na plataforma de streaming da Max. Com episódios semanais, a produção traz dois especialistas em sobrevivência para reviver casos reais em que pessoas, por vontade própria ou não, precisaram desafiar a natureza selvagem do Brasil para escapar da própria morte.

A dupla de especialistas Luciano Tigre (ex-Desafio em Dose Dupla Brasil) e Taís Teixeira (ex-Largados & Pelados Brasil), reviverá um caso em cada episódio, e será inserida no mesmo cenário dessas histórias, como por exemplo a de um maratonista que se perdeu durante a corrida ou sobreviventes de uma queda de avião. Eles terão 72 horas para completar o desafio de encontrar o resgate e terão à disposição os mesmos recursos que os personagens reais tiveram.

Além de acompanhar a dupla, o público também vai conferir depoimentos de sobreviventes, socorristas e testemunhas dos fatos, com imagens e vídeos das situações reais. Há casos em diversas regiões do Brasil, como Roraima, Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará e Amazonas.

A série é uma coprodução da Mixer Filmes com a WBD. Pela Mixer, “Sobrevivência Extrema” tem direção geral de Rodrigo Astiz, direção de Gabriel Hein e produção executiva de Ana Maria Vilches e Adriana Marques. Pela WBD, assinam a supervisão de produção Adriana Cechetti e Luciana Soligo.