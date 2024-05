Curta brasileiro “Tem um Novo Milionário em Brodowski” estreia no no FESTin, em Lisboa

O curta-metragem dos roteiristas da Farra, Gui Cintra (“Vidente por Acidente” e “Desejos S.A.”) e Rodrigo Moura (“Gato Galáctico e o Feitiço do Tempo”), estreia no dia 9 de maio, no FESTin – Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa, que acontece em Lisboa, Portugal. Com direção de Gabriel Manso (“Purgatório” e “Última Coisa que Diria a Você”), “Tem um Novo Milionário em Brodowski” trata de obsessão com humor e drama.

O roteirista Gui Cintra sofre com Transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) e isso foi inspiração para a trama protagonizada por Guilherme Ródio. No filme, após descobrir que o ganhador da loteria acumulada é da mesma cidade que a sua — a pequenina Brodowski —, o obsessivo Cristóvão entra na paranoia de ter conferido os números errado e jogado fora por engano o bilhete premiado.

Além de Guilherme Ródio, Juliana Garcia interpreta Laura, Mateus Souza, Veloso e Vanessa Prieto faz uma participação especial como Delegada. Nani Porto e Vitor Moresco são responsáveis pela narração.