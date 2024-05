Documentário inédito “Iracemas” estreia no Canal Brasil

“Iracemas”, documentário inédito da cineasta pernambucana Tuca Siqueira, estreia no Canal Brasil, no dia 10 de maio, às 20h30. O filme se passa em Fortaleza e explora as diferentes formas que o nome Iracema está presente na rotina dos moradores da capital do Ceará, onde a palavra dá nome a pessoas, praias e estabelecimentos, como padarias, escolas e pousadas. O longa foi exibido no Festival do Rio de 2023, onde recebeu menção honrosa na categoria New Trends.

Em “Iracemas”, a diretora Tuca Siqueira revela histórias por trás do nome Iracema, popularizado pelo romance de José de Alencar e muito presente em Fortaleza. A partir do recorte estabelecido e das narrativas contadas, o filme apresenta tradições do Ceará e explora complexidades do universo feminino contemporâneo. “Iracemas” tem produção de Sandra Kogut e Marcello Ludwig Maia.