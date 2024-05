“Pérola” estreia no Canal Brasil em programação especial de Dia das Mães

O Canal Brasil vai comemorar o Dia das Mães deste ano com a estreia de “Pérola” e uma mostra especial com filmes que mostram diferentes histórias relacionadas à maternidade. No domingo, dia 12 de maio, a partir de 20h25, serão exibidos os curtas “Mãe Solo”, de Camila Lopes de Moraes, e “Vaca Profana”, de René Guerra, e os longas “A Mãe”, de Cristiano Burlan, “Pérola”, de Murilo Benício, e “Benzinho”, de Gustavo Pizzi.

“Pérola”, uma coprodução do Canal Brasil, estreia às 22h30 e traz Drica Moraes no papel da personagem-título. No filme, Mauro (Gustavo Machado), filho de Pérola, volta para a casa da mãe em Bauru após a sua morte, revisita memórias e reconstrói a história de Pérola através de suas lembranças. O drama, baseado no livro homônimo de Mauro Rasi, estreou no Festival do Rio e foi o grande vencedor do 26º Festival de Cinema Brasileiro de Paris.

O curta documental “Mãe Solo” abre a mostra e apresenta a realidade e as dificuldades de duas mães solo no Brasil: Keisiane, de 24 anos, e Lúcia, de 63 anos. “Vaca Profana” conta com Maeve Jinkings no elenco e também acompanha duas mulheres, Nádia (Roberta Gretchen), uma travesti que sonha em ser mãe, e sua vizinha, que acabou de ter uma filha. No Festival do Rio de 2017, o filme recebeu menção honrosa de curta-metragem e foi eleito o melhor curta por voto popular.

O drama “A Mãe” é estrelado por Marcélia Cartaxo e traz a história de Maria, uma camelô que batalha arduamente para criar sozinha o seu único filho. Ao chegar do trabalho em um dia comum, ela percebe que ele não está em casa e passa a fazer uma busca incansável pelo adolescente. Entre diversos prêmios, o longa ganhou os troféus de Melhor Atriz para Marcélia Cartaxo, Melhor Direção e Melhor Desenho de Som no Festival de Gramado de 2022. No encerramento do especial, o aclamado “Benzinho” conta a vida de uma mãe cujo filho mais velho é convidado para uma mudança brusca de vida: jogar handebol na Alemanha. Ela precisa lidar com a despedida e ajudar a irmã, que vive um relacionamento abusivo. Com Karine Telles e Adriana Esteves no elenco, o filme recebeu 20 prêmios, entre eles seis troféus no Prêmio Grande Otelo e quatro Kikitos no Festival de Gramado.