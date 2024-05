BrLab tem inscrições abertas para sua 14ª edição

O BrLab, evento de mercado, formação audiovisual e laboratório de desenvolvimento de projetos audiovisuais, está de volta para sua 14ª edição, que ocorrerá de 1 a 7 de outubro, em São Paulo (SP).

As atividades têm patrocínio do Projeto Paradiso, do Programa Ibermedia e da Spcine e Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, além de diversos outros apoiadores e parceiros.

Serão abertas, nesse momento, inscrições para o programa BrLab Features, o tradicional workshop direcionado ao desenvolvimento dos projetos de ficção selecionados através de inscrições gratuitas.

Os profissionais com projetos interessados em participar do programa podem se inscrever exclusivamente através do formulário em nosso site até o dia 4 de junho.

O BrLab Features recebe inscrições de projetos de longa-metragem de ficção vindos de qualquer país da América Latina, da Península Ibérica e da Itália. Os inscritos precisam apresentar os nomes responsáveis pela direção e produção do filme, pois serão esses profissionais que participarão integralmente das atividades do laboratório, que incluem consultorias diversificadas de roteiro, produção, direção e distribuição, além de rodadas de negócios, palestras, exibições e estudos de caso.

Em breve serão anunciadas as datas de inscrições para as outras frentes da edição 2024, além das duas já abertas, que serão: Audience Design, realizado em parceria com o Projeto Paradiso, para promover o debate sobre audiências aos projetos apoiados pela instituição; São Paulo Locarno Industry Academy, destinado a jovens profissionais interessados em expandir os seus conhecimentos e networking nas áreas de vendas, marketing, distribuição, exposição e programação/curadoria; Rough Cut Lab, para filmes em processo de montagem; além do Reach e do BrPlot, que trazem gratuitamente ao público palestras abertas, debates e encontros sobre estudos de audiência e roteiro, respectivamente.

Após as rodadas de negócios promovidas ao final do evento, acontece a premiação dos projetos participantes, que concorrem a valores e estímulos concedidos pelas instituições parceiras do evento.

São dezenas de casos de filmes bem-sucedidos de diferentes gêneros e estilos, pensados para diversas audiências, que passaram pelo BrLab e que foram exibidos e premiados nos principais festivais do mundo e distribuídos em diferentes territórios. De acordo com o último segmento realizado, ao menos 53 filmes já foram produzidos e lançados, e 25 outros filmes já estão em finalização ou em estágio avançado de seus financiamentos. Isso permite ao BrLab projetar o número de 78 filmes produzidos e lançados até 2025/2026, que participaram do BrLab em etapa de desenvolvimento.

Em 2024, novos filmes que participaram do BrLab tiveram estreias de destaque em festivais internacionais: o longa-metragem “Praia Formosa” (BrLab 2016) estreou na Tiger Competition do Festival de Roterdã, e “La Piel en Primavera” (BrLab 2017) estreou na Mostra Fórum do Festival de Berlim. Em 2023, outros filmes participantes do BrLab foram selecionados e premiados em Berlim, “O Estranho”, longa brasileiro de Flora Dias e Juruna Malon (BrLab 2019); e “Diogenes”, filme peruano de Leonardo Barbuy, (BrLab 2018). Dois outros projetos também tiveram participação no Festival de Cannes no mesmo ano: o filme português “Légua” (BrLab 2017) estreou na Quinzena dos Cineastas e o brasileiro “Levante” (BrLab 2015 e BrLab Rough Cut 2022, filme de Lila Hallah) foi exibido e premiado na Semana da Crítica de Cannes.

A 14ª edição do BrLab será realizada graças ao copatrocínio do Projeto Paradiso, da Spcine e da Secretaria de Cultura Municipal de São Paulo, e do Programa Ibermedia. Tem apoio da Cinemateca Brasileira, Sociedade Amigos da Cinemateca, Instituto Cervantes, Embaixada da Espanha no Brasil, Embaixada da França no Brasil, Vitrine Filmes e do selo Manequim. Conta ainda com a parceria dos programas Industry Academy e Open Doors do Festival de Locarno, do Torino Film Lab, do Cinéma en Développement do Festival de Cinema Latino-Americano de Toulouse, da PopUp Film Residency, do EAVE – European Audiovisual Entrepreneurs, e do Bogotá Audiovisual Market. Tem a colaboração institucional da ABRA, da APAN, da API, do Programa Cinema do Brasil, do SIAESP – Sindicato da Indústria Audiovisual do Estado de São Paulo, do Cinema Verde e do + Mulheres. Conta com parceria de mídia de LatAm Cinema e Revista de Cinema. A realização é da Klaxon Cultura Audiovisual.