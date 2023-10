Animação “O Pergaminho Vermelho” e filme de Marcelo Gomes estreiam na TV Brasil

A programação de filmes da TV Brasil exibe duas produções inéditas neste final de semana. A animação “O Pergaminho Vermelho” (2020) estreia no sábado (21), às 14h, enquanto o documentário “Estou me Guardando para Quando o Carnaval Chegar” (2019) é a atração de domingo (22), no mesmo horário. As duas obras cinematográficas podem ser assistidas sob demanda no app TV Brasil Play.

Saga emotiva de uma garota em um universo paralelo, a comovente trama de aventura da animação “O Pergaminho Vermelho” (foto) destaca a odisseia de Nina, uma menina comum de 13 anos, cheia de conflitos pessoais. Um pouco rebelde, a garota enfrenta várias dificuldades no ambiente familiar com os pais e busca uma fuga daquela realidade que a angustia tanto.

Com elementos que fazem referências a outras produções do gênero, como a fantasia “Coraline e o Mundo Secreto” (2009) e as diversas adaptações do clássico “Alice no País das Maravilhas”, obra de Lewis Carroll, a trama é uma metáfora para o processo de amadurecimento que agrada crianças e adultos.

Certo dia, a protagonista Nina encontra um misterioso pergaminho vermelho que a leva para o universo fantástico de Telurian. A narrativa traz um contexto alternativo como cenário para novas experiências que a menina vai explorar. Neste mundo mágico análogo à Terra, habitado por criaturas míticas, a jovem terá de superar diversas provações em busca de um misterioso artefato para voltar ao seu lar.

O premiado longa-metragem “Estou me Guardando para Quando o Carnaval Chegar” acompanha a rotina de moradores da cidade pernambucana de Toritama que atuam no segundo maior polo de confecção de jeans do país. O documentário revela uma perspectiva sociocultural sobre temas como trabalho, consumo e ócio.

O filme dirigido pelo cineasta Marcelo Gomes revela que o município é um microcosmo do capitalismo implacável: a cada ano, mais de 20 milhões de jeans são produzidos em fábricas de fundo de quintal. As pessoas produzem sem parar, durante todo o ano, orgulhosas de serem as donas do seu próprio tempo.

Durante o Carnaval – o único momento de lazer do ano –, os moradores do interior transgridem a lógica da acumulação de bens, vendem seus pertences sem arrependimentos e fogem para as praias em busca de uma felicidade efêmera. Quando chega a Quarta-feira de Cinzas, um novo ciclo de trabalho começa.

Exibida em vários festivais, a película conquistou reconhecimentos diversos. O filme recebeu o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro nas categorias Melhor Documentário e Melhor Montagem em Documentário. Levou três láureas no Festival É Tudo Verdade: Menção Honrosa do Júri Oficial, Menção Honrosa da Associação Brasileira de Documentaristas e Prêmio da Crítica da Associação Brasileira de Críticos de Cinema.