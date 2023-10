Instalação imersiva brasileira “Redenção” é selecionada para o IDFA de Amsterdã

Com direção da roteirista e documentarista Mariana Luiza, “Redenção”, instalação que critica o projeto de branqueamento racial no Brasil, é o único projeto brasileiro selecionado para a categoria competitiva de documentários imersivos do Festival Internacional de Documentário de Amsterdã (IDFA). O festival é o maior de documentários do mundo e este ano ocorre de 10 a 19 de novembro. A experiência imersiva, que ficará disponível na galeria de arte LNDWStudio, durante todo o evento, é uma resposta poética e contra colonial ao quadro “A Redenção de Cam (1895)”, considerado uma representação da tese em favor do embranquecimento. A obra é do pintor espanhol Modesto Brocos, que ficou radicado no Brasil por mais de 40 anos.