Panvision abre 100 horas para inscrição no Projeto Rally

A 7ª edição do Projeto Rally Panvision, edição Floripa 2025, que será realizada durante o Festival Internacional de Cinema Florianópolis Audiovisual Mercosul – FAM 2025, oferecerá seis palestras, mentorias com profissionais renomados do audiovisual e o desafio da produção de um curta-metragem durante uma imersão de 100 horas contínuas, que será exibido no festival, que acontecerá entre 4 e 10 de setembro. As inscrições on-line são gratuitas e este ano poderão ser feitas em também 100 horas neste formulário – da sexta-feira (8), às 12h, até a terça-feira (12), às 16h, quando serão encerradas. Os selecionados serão divulgados no dia 15 de agosto.

Nesta edição, poderão participar pessoas maiores de 18 anos de qualquer país da América do Sul, com ou sem experiência na área. Os interessados poderão aplicar para seis funções: direção, direção de fotografia (operação de câmera e iluminação), produção, edição (montagem), som (captação e edição) e atuação. Serão selecionados 30 participantes que serão divididos em 5 grupos de 6 pessoas, uma em cada função. Todo o trabalho será acompanhado pelos tutores especializados; Joyce Prado, Ricardo Kenski, que também é o coordenador do projeto, Spike Luu e pelo mentor Ivan Molina.

Os selecionados terão direito a hospedagem e alimentação. Serão disponibilizadas 15 bolsas para pessoas pertencentes a grupos minorizados, que custearão 50% do valor gasto no transporte para deslocamento até Florianópolis, podendo atingir o valor máximo de R$ 700 a ser reembolsado.

Cada participante será responsável por levar o próprio equipamento, de acordo com a função que escolheu no momento da inscrição. Ao todo, serão produzidos 5 curtas-metragens de ficção de até cinco minutos.

As atividades do Projeto Rally Panvision, edição Floripa, começam no dia 5 de setembro, e terminam no dia 10, com a exibição dos filmes produzidos durante a imersão de 100 horas na noite de encerramento do FAM 2025. O vencedor vai receber o Troféu Rally Panvision, edição Floripa 2025.

O regulamento completo, com todas as informações e formulário de inscrições, está disponível no link no site https://www.famdetodos.com.br/oficinas.