Documentário “Tijolo por Tijolo” chegas às salas de cinema

Depois de percorrer vários festivais nacionais e internacionais, o longa-metragem “Tijolo por Tijolo” chega aos cinemas de todo o Brasil no dia 14 de agosto, com produção da Revoada Filmes e distribuição da Olhar Filmes.

Com direção de Victória Álvares e Quentin Delaroche, o documentário traz uma história real, em que a luta diária de uma família é eternizada em tela, por meio de um olhar cuidadoso e humanizado da dupla de cineastas.

Cris Martins é uma moradora do Ibura, periferia do Recife, e, no início da pandemia, após ela e o marido perderem seus empregos formais, descobre sua quarta gravidez e que sua casa sofre sério risco de desabamento. Preocupada com o futuro de sua família, Cris passa a atuar como microinfluenciadora digital, mostrando o seu cotidiano e dando dicas sobre maternidade e outros assuntos, aparecendo em diversas frentes dentro da periferia, promovendo ações voltadas ao empoderamento feminino e ensaios fotográficos para seu perfil oficial no Instagram. Enquanto isso, seu marido trabalha por conta própria na ampliação de sua casa, aprendendo os processos de construção por meio de vídeos tutoriais no Youtube. Além das preocupações básicas, como moradia e sustento, Cris ainda luta pelo seu direito à laqueadura, um procedimento voluntário de esterilização definitiva da mulher.

O processo de gravação do documentário foi iniciado após a disponibilização da vacina contra a Covid-19, tornando possível o acompanhamento do dia-a-dia da família, mostrando suas intimidades, cumplicidades e promovendo um diálogo íntimo de troca, por meio de um olhar sensível da luta pela sobrevivência de Cris e seus entes queridos.

“Tijolo por Tijolo” levou diversos prêmios desde a sua estreia nos circuitos de festivais. Entre eles, estão os prêmios de Melhor Direção, melhor Montagem e Prêmio da Crítica Abraccine, no Olhar de Cinema – Festival Internacional de Curitiba em 2024; o Prêmio de Melhor Longa-Metragem, no Festival Visões Periféricas; os prêmios de Melhor Filme, Melhor Direção, Prêmio do Júri Jovem e o Prêmio da Imprensa, no FICA – Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental; os prêmios de Melhor Direção, Melhor Montagem, Melhor Som e Melhor Personagem, no Festival de Triunfo; o Prêmio de Melhor Atuação, o Prêmio da Crítica e o Prêmio FICCI, no Festival da Fronteira; a Menção Honrosa no Festival Internacional de Goiânia; e os prêmios Melhor Direção e Melhor Montagem, no 11º Festival Goiamum Audiovisual.