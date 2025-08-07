“As Quatro Estações da Juventude” ganha sessão especial em São Paulo

Depois de estrear nacionalmente em maio deste ano e de integrar a programação de festivais fora do Brasil ao longo de 2024, o documentário “As Quatro Estações da Juventude”, dirigido por Essi Rafael, ganha sessão especial, em 12 de agosto, às 20h, no Espaço Petrobras de Cinema (Rua Augusta, 1475, Cerqueira César, SP). A exibição, com entrada gratuita, conta com a presença do elenco, equipe de produção do filme, além de um convidado especial.

O filme registra a história de estudantes da UFSCar (Universidade Federal de São Carlos) ao longo de uma década, do trote aos questionamentos sobre a formação que cada um escolheu para si. Em uma narrativa que se estende por vários anos, o espectador testemunha diversas transformações nos personagens, que vão da alegria por ingressarem na universidade ao medo, desesperança e luta pela educação pública brasileira.

O roteiro se apega na vida dos estudantes, mas também aborda o contexto ao qual ela acontece. Implementação de cotas sociais e raciais, retração de investimento público na educação, greves nas universidades, mobilização de movimentos feministas – como a Marcha das Vadias –, risco de paralisação da UFSCar; todos estes temas perpassam a narrativa de alguma forma. Nas palavras de Essi Rafael, o clima de decepção e falta de esperança de uma geração que foi do céu ao inferno em dez anos acabam por compor o pano de fundo do documentário.

A produção é o primeiro longa-metragem da Casa de Cinema de Aquidauana e tem coprodução da LPB Content e Taus Audiovisuais, duas produtoras voltadas para a realização de filmes no interior paulista.

O longa começou sua turnê em 5 de junho de 2024, no Zlin Film Festival, na República Tcheca. Em 22 do mesmo mês, seguiu viagem para a Filadélfia para concorrer aos principais prêmios do Philadelphia Latino Arts & Film Festival (PHLAFF), evento que historicamente dá destaque para a cinematografia latino-americana nos EUA.

Em julho e agosto do mesmo ano, o documentário fez parte da programação do Festival Internacional de Nuevo Cine Independiente, no Uruguai.

Em setembro, foi a vez de desembarcar no Canadá. O diretor Essi Rafael concorreu ao prêmio de Novos Diretores na 22ª edição do Vancouver Latin American Film Festival.

Em março de 2023, o filme ganhou o prêmio WIP Puerto Lab para filmes em finalização no Festival Internacional de Cinema de Cartagena (FICCI), na Colômbia. Além de tradicional, é o evento mais antigo do gênero na América Latina.

O lançamento de “As Quatro Estações da Juventude” faz parte do projeto Núcleo de Distribuição Cinema do Interior, realizado através da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e Governo do Estado de São Paulo, com recursos da Lei Paulo Gustavo via Ministério da Cultura e Governo Federal. Com coordenação geral do produtor Lucas Pelegrino, prevê a exibição em salas de cinema tradicionais e alternativas de quatro filmes realizados no interior paulista. O filme de Essi Rafael entra no circuito pelo fato de ter sido rodado na cidade de São Carlos.

Além deste documentário, fazem parte da coleção: “Estranhas Cotoveladas”, “Ivan” e “Teca e Tuti: Uma Noite na Biblioteca”.