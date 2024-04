“Sem Coração” chega aos cinemas através da Sessão Vitrine Petrobras

Depois de construir uma trajetória de destaque entre festivais nacionais e estrangeiros, “Sem Coração”, de Nara Normande e Tião, estreia nos cinemas de todo o Brasil, no dia 18 de abril, através da Sessão Vitrine Petrobras, em pelo menos 20 cidades, pelo projeto de distribuição coletiva financiada pela Petrobras Cultural. O longa chega aos cinemas com preços reduzidos, acompanhado de debates, sessões especiais e eventos com a presença dos diretores e equipe do longa.

“Sem Coração” teve sua estreia mundial no Festival de Veneza, em setembro de 2023. No mês seguinte, teve sua primeira exibição nacional no Festival do Rio, onde venceu o Prêmio Félix de Melhor Filme e o Redentor de Melhor Fotografia. Produzido por Emilie Lesclaux, Kleber Mendonça Filho (Cinemascópio), Justin Pechberty, Damien Megherbi (Les Valseurs), Nadia Trevisan e Alberto Fasulo (Nefertiti Film), o filme é distribuído e coproduzido pela Vitrine Filmes.

O longa se passa no litoral de Alagoas, durante o verão de 1996. Através de uma narrativa sensível e delicada, o filme constrói um retrato da juventude alagoana repleto de complexidades. Na trama, a protagonista Tamara (Maya de Vicq) vive seus últimos momentos com os amigos antes de se mudar para Brasília. Em meio a um período de fervorosa exploração da sexualidade entre os jovens, Tamara se interessa por uma adolescente da vila, apelidada de ‘Sem Coração’ devido a uma cicatriz no peito.

“Sem Coração” é uma extensão do curta-metragem homônimo dirigido e escrito por Nara e Tião em 2014. A atriz Eduarda Samara (“Bacurau”), que vive a personagem que dá o nome ao filme, retoma o papel na nova produção. Entre o elenco, também estão Maeve Jinkings (“Pedágio”; “Aquarius”; “O Som ao Redor”), Erom Cordeiro (“A Divisão”; “DNA do Crime”) e a estreia de Kaique Brito como Binho no cinema. O filme foi rodado em Alagoas, entre setembro e outubro de 2022, e finalizado no Brasil, Itália e França.