Nave Coletiva lança jornada de formação tecnológica Nave Lab

Entre os dias 5 de outubro e 2 de novembro, a Nave Coletiva apresenta uma oportunidade de formação para artistas, produtores e gestores culturais com as oficinas de empoderamento tecnológico Nave Lab. Tecnologia, estratégias de produção audiovisual, redes sociais e motion design são alguns dos assuntos abordados na jornada de democratização do conhecimento técnico e político, sempre com pensamento crítico.

Desenvolvido pela sede da Mídia Ninja, em São Paulo, junto à Universidade da Floresta Ativista (UFA) e Zona de Propulsão, o projeto oferece cinco oficinas, de quatro horas cada, que dão acesso a ferramentas necessárias para revolucionar o mundo por meio de inovação, tecnologia e informação.

Além do ciclo de formação, o público pode se habilitar para a seleção para um dia de mentoria dedicada para seu projeto. Realizada em novembro (11/11), tudo isso com profissionais com experiência que oferecerão um pensamento crítico sobre a área.

As oficinas são gratuitas, no endereço Rua José Bento, 102, Cambuci, e as inscrições devem ser feitas neste Link.

Confira a programação do Nave Lab:

05/10, às 18h

Desenvolvimento de Software: Pensamento crítico para revolucionar

Amanda Silva (PretaLab)

12/10, às 18h

Audiovisual de Guerrilha

Diana Boccara e Leo Longo (Couple of Things)

19/10, às 18h

Gestão de Redes Sociais

Pedro Bandera (Havana6463)

26/10, às 18h

Infinito e além: Quais são os limites da tecnologia?

Andressa Freires (Diversidata)

02/11, às 18h

Motion Design e Novas Tecnologias

Nicole Rachid (Nubank)