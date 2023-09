Documentário sobre Noel Nutels, médico sanitarista que se dedicou aos indígenas, está gratuito no Curta!On

Os questionamentos sobre a demarcação de terras indígenas vêm de muito tempo. O médico sanitarista Noel Nutels, em depoimento à CPI do Índio na Câmara dos Deputados, em 1968, abordou o assunto. Seu discurso emocionado está no documentário “Índio Cor de Rosa Contra a Fera Invisível: A Peleja de Noel Nutels”, disponibilizado gratuitamente na pasta Degustação do Curta!On – Clube de Documentários, na Claro TV e no site CurtaOn.com.br. No canal Curta! haverá duas exibições: em 1 de outubro, às 23h, e em 8 de novembro, às 19h. A direção é de Tiago Carvalho, com produção da Banda Filmes e distribuição da VideoSaúde Distribuidora, da Fiocruz.

O filme documenta a jornada do médico sanitarista brasileiro Noel Nutels, que dedicou sua vida à missão de cuidar da saúde das comunidades indígenas do Brasil. Nutels é apelidado de “Índio Cor de Rosa” devido ao seu compromisso com a causa indígena. Entre as décadas de 1940 e 1970, ele foi um dos pioneiros a denunciar o genocídio em curso das populações indígenas.

O documentário destaca a sua coragem política ao testemunhar na CPI do Índio na Câmara dos Deputados em 1968. O discurso de Nutels enfatizou a cobiça pela terra e seus recursos naturais como fatores que se relacionavam com a violência contra os povos indígenas: “É um vício de estrutura econômica. Enquanto não fizermos realmente uma reforma agrária, enquanto a terra for objeto de mercadoria e especulação, continuaremos a ver o genocídio dos povos indígenas para a venda de terras. (…) Quem detém as terras dos indígenas? Quem é o proprietário dessas terras?”, questiona Noel Nutels. O documentário foi construído com imagens inéditas de acervo e com o único registro de sua voz, para denunciar o que ele chamou de “massacre histórico contra as populações indígenas”.