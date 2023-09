Mostra Itinerante de Cinema Ambiental recebe inscrições

A Mostra Itinerante de Cinema Ambiental (MICA) recebe, até o dia 20 de outubro, as inscrições de curtas-metragens com temática socioambiental, que farão parte da edição 2023/2024 da MICA. Para participar da mostra, basta acessar a página da internet www.mica.eco.br e inscrever a produção, de forma gratuita, disponibilizando o link no YouTube.

Podem participar os curtas-metragens produzidos a partir de 2010, com duração máxima de 15 minutos. Os filmes devem apresentar a temática socioambiental e têm como foco, preferencialmente, o público infanto-juvenil. Neste ano, a mostra ocorrerá em Mogi das Cruzes e Paulínia. Os eventos serão marcados por atividades gratuitas e abertas ao público, como shows musicais, espetáculos teatrais e oficinas diversas.

Os filmes que vão compor as mostras serão selecionados por uma equipe de curadoria formada por integrantes do Instituto Ideia Coletiva. Os resultados serão divulgados no dia 30/10 e estarão disponíveis na página da MICA na internet. Essa é a quinta edição do evento que é realizado pelo Instituto Ideia Coletiva por meio ProAC-ICMS e recebe o patrocínio da empresa Imerys.