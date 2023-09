Com tecnologia inédita no Brasil, chegam ao fim as filmagens do longa “Uma Aventura Perfekta”

O filme derivado da premiada série infantil “Escola de Gênios” chega ao final das filmagens cheio de novidades e muita tecnologia. “Uma Aventura Perfekta” tem direção de João Daniel Tikhomiroff (“Besouro”), roteiro de Ângela Fabri (criadora da série que conquistou o prêmio de Melhor Série no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro) e David França Mendes com trilha original de Diogo Poças. É uma produção da Mixer Films com a Globo Filmes, Gloob e distribuição da Imagem Filmes.

O filme traz a aventura dos jovens gênios Isa (interpretada por Sophia Rosa), Tom (Enzo Ignácio) e Linus (Murilo Gricolo), que precisam salvar a memória do robô Einstein, um dos robôs mais antigos da escola. Para realizar essa missão, eles vão atrás da ajuda de um misterioso cientista, que vive recluso em um lugar onde humanos não são bem-vindos: o Laboratório Perfekta. Será neste lugar que vão se passar as peripécias recheadas de ciência e tecnologia, com grande elenco de gênios mirins e a participação dos atores Rômulo Estrela, Daniel Dantas e Roberto Birindelli (de “Um Contra Todos”).

Nesta história totalmente original, praticamente o conteúdo inteiro será com uma tecnologia inovadora no Brasil, em Produção Virtual, permitindo que o set de filmagem consiga visualizar em tempo real o produto final, como se toda a magia da pós-produção já fosse gravada.

O cenário em 3D exclusivo é criado em um painel de LED de alta definição com o ponto de vista realista de como a câmera veria se estivesse fazendo em uma locação, como se o telão fosse, na verdade, uma grande janela para um lugar real. São 2 painéis de LED com 3 estações de trabalho de alto desempenho renderizando cada parte destes painéis em tempo real, além de computadores de edição em estúdio que cuidam para que a locação esteja certa em cores, temperatura, condição de tempo etc.

Hugo Gurgel, produtor de efeitos visuais, destaca que a tecnologia é um marco para o cinema brasileiro. “É uma engenharia de game que agora está à disposição para o mundo do cinema. Pela primeira vez, o Brasil está operando no mesmo nível de tecnologia que o exterior. A escala pode ser diferente, mas a tecnologia é absolutamente a mesma”, afirma.

“Uma Aventura Perfekta” ainda não tem previsão de estreia nos cinemas.