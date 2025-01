IMS exibe “Garotos de Programa”, clássico de Gus Van Sant, em cópia restaurada

Após conquistar prêmios em Cannes e no Festival do Rio, “Baby” (2024), de Marcelo Caetano, chega ao circuito comercial. Para acompanhar a estreia do filme brasileiro, os Cinemas do IMS Paulista e do IMS Poços exibem o longa “Garotos de Programa” (1991), de Gus Van Sant, apresentado em cópia restaurada em 2K. Separados por mais de 30 anos de distância, os dois filmes tratam da relação afetiva e conflituosa entre dois homens que vivem entre a prostituição e pequenos delitos.

Em sessões especiais, os longas-metragens serão exibidos em programa duplo, um após o outro. No IMS Paulista, serão duas exibições, marcadas para os dias 17 de janeiro, a partir das 19h30, e 25 de janeiro, a partir das 17h45. Em Poços, a exibição única do programa acontece no dia 18 de janeiro, às 16h. Ao longo do mês, “Baby” estará em cartaz nos dois cinemas, com outras opções de horário.

“Baby” é centrado na personagem de Wellington que, após ser liberado de um centro de detenção juvenil, se vê sozinho e perdido nas ruas de São Paulo, sem contato com seus pais e sem recursos para reconstruir sua vida. Durante uma visita a um cinema pornô, ele encontra Ronaldo, um homem mais velho, que lhe ensina novas formas de sobrevivência. Gradualmente, o relacionamento entre eles se transforma em uma paixão conflituosa, oscilando entre exploração e proteção, ciúmes e cumplicidade.

Ao estrear na mostra competitiva da 63ª Semana da Crítica de Cannes, em 2023, recebeu o prêmio de Melhor Ator Revelação para Ricardo Teodoro, que interpreta Ronaldo. Na sequência, em sua estreia brasileira, foi um dos grandes vencedores do Festival do Rio, conquistando os prêmios de Melhor Longa de Ficção – junto a “Malu”, de Pedro Freire –, Melhor Ator, para João Pedro Mariano, que interpreta Wellington, Melhor Direção de Arte, para Thales Junqueira, e o Prêmio Especial do Júri.

Lançado por Gus Van Sant em 1991, “Garotos de Programa” foi um marco no então chamado New Queer Cinema. No filme, dois jovens vivem nas ruas de Portland aplicando pequenos golpes. Scott, filho rebelde do prefeito, só quer envergonhar sua família. Mike sofre de narcolepsia e é apaixonado por Scott. Eles decidem viajar para a Itália em busca da mãe perdida de Mike. Livremente inspirado em Henrique IV, de William Shakespeare, o longa-metragem conta com interpretações de Keanu Reeves e River Phoenix.