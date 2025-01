“O Auto da Compadecida 2” ultrapassa 3 milhões de espectadores em três semanas

Foto © Laura Campanella

“O Auto da Compadecida 2”, estrelado por Matheus Nachtergaele e Selton Mello, ultrapassou a marca de três milhões de espectadores nos cinemas em apenas três semanas em cartaz. A renda acumulada já é de R$63 milhões, segundo o Filme B Box Office Brasil.

Produzido pela Conspiração e H2O Produções e distribuído pela H2O Films, o longa sobre as novas aventuras de João Grilo e Chicó chegou aos cinemas no dia 25 de dezembro, com sessões de pré-estreia lotadas em todo o Brasil, e foi lançado oficialmente no dia 26 de dezembro, em 1.152 salas de cinema. Com direção de Flávia Lacerda e Guel Arraes, “O Auto da Compadecida 2” se passa vinte anos depois da primeira história e mostra a pacata rotina de Chicó (Selton Mello) na mítica cidade de Taperoá, no sertão nordestino. Agora, ele vive da venda de santinhos esculpidos em madeira e conta a história da ressurreição de João Grilo (Matheus Nachtergaele). Seu grande amigo não dá notícias há duas décadas e Chicó acha que ele morreu novamente. Mas eis que João Grilo reaparece vivinho da silva e cheio de planos mirabolantes, que vão virar a cidade de cabeça para baixo.

O elenco reúne também Taís Araujo (Compadecida), Humberto Martins (Coronel Ernani), Luis Miranda (Antônio do Amor), Eduardo Sterblitch (Arlindo), Fabiula Nascimento (Clarabela), Virgínia Cavendish (Rosinha) e Enrique Diaz (Joaquim Brejeiro).

“O Auto da Compadecida 2” tem coprodução da Claro, com patrocínios master do Instituto Cultural Vale e da Brahma, e patrocínios da Santa Helena, do Itaú Unibanco, TikTok, Nubank, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura e Emiliano.