Recifest tem inscrições abertas para mostras competitivas de curtas

Estão abertas, até o dia 10 de julho, as inscrições para as mostras competitivas de curtas-metragens do 11º Recifest – Festival de Cinema da Diversidade Sexual e de Gênero, um dos mais relevantes festivais de cinema de gênero da América Latina. A edição deste ano acontece entre 23 de setembro e 5 de outubro, com programação presencial no Recife e nas Terras Indígenas Pankararu (nos municípios de Tacaratu e Jatobá, no sertão de Pernambuco), além de atividades online.

As sessões competitivas de curtas-metragens ocorrerão de 23 a 27 de setembro, no Cinema São Luiz, um dos principais patrimônios históricos e culturais da capital pernambucana. Os filmes concorrerão ao prêmio de Melhor Filme nas categorias Pernambucano e Nacional.

Podem ser inscritos filmes com até 20 minutos de duração, lançados a partir de janeiro de 2023, que abordem temáticas LGBTQIAPN+ e/ou tenham sido realizados por pessoas da comunidade. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente online, por meio do link disponível na bio do perfil oficial do festival no Instagram, @recifestoficial.

Criado para fortalecer a visibilidade e a representatividade da comunidade LGBTQIAPN+ no audiovisual brasileiro, o Recifest vem se consolidando como espaço de encontro, formação e celebração das múltiplas formas de existir, criar e resistir por meio da arte e do cinema.

O Recifest 2025 é uma realização da Olinda Produções e da Casa de Cinema de Olinda, com incentivo do Funcultura e apoio da Fundarpe, Secretaria de Cultura e Governo de Pernambuco.

Mais informações e o regulamento completo estão disponíveis nas redes sociais do festival.