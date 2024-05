Festival Nacional de Cinema Universitário Tainha Dourada tem inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para o 13º Festival Nacional de Cinema Universitário Tainha Dourada. O evento é promovido pelo curso de Produção Audiovisual da Universidade do Vale do Itajaí (Univali), de Santa Catarina.

Podem participar trabalhos produzidos por acadêmicos regularmente matriculados em instituições de ensino superior brasileiras, com duração máxima de 20 minutos e finalizados a partir do ano de 2022. Não podem participar produções inscritas em edições anteriores do Tainha Dourada.

A Mostra Competitiva vai exibir trabalhos dos gêneros de ficção, documentário e videoclipe. O festival terá 11 categorias avaliadas pela comissão julgadora, além do voto por júri popular para o melhor Projeto Experimental em Produção Audiovisual (PEPA) – nomenclatura usada para os trabalhos de conclusão do curso da Univali.

Nesta edição, o festival será dividido em duas etapas. Nos dias 19 e 20 de junho serão realizadas palestras, oficinas e workshops. A Mostra Competitiva, com a exibição dos 40 curtas-metragens selecionados, acontece nos dias 27 e 28 de junho. A programação é gratuita e aberta à comunidade.

As inscrições para a Mostra Competitiva podem ser feitas no site do evento. Os produtores audiovisuais devem realizar ainda o cadastro no sistema Elis para receber a certificação do evento.

Mais informações podem ser obtidas na coordenação do curso de Produção Audiovisual, através do telefone (47) 3341-7543.