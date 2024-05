Ricardo Teodoro vence prêmio de Melhor Ator Revelação na Semana da Crítica de Cannes

Foto © Soraya Ursine

A 63ª Semana da Crítica de Cannes acaba de anunciar Ricardo Teodoro, um dos protagonistas de “Baby”, como o vencedor de Melhor Ator Revelação. O filme dirigido por Marcelo Caetano foi um dos sete selecionados, entre mais de mil inscritos, para a mostra competitiva. A estreia mundial do longa aconteceu ontem, dia 21 de maio, com a presença de parte da equipe e elenco, incluindo o diretor Marcelo Caetano e os atores João Pedro Mariano, Ricardo Teodoro, Ana Flavia Cavalcanti, Bruna Linzmeyer e Cleo Coelho.

“Eu trabalho há anos como ator de teatro e sempre pensei que, se algum dia eu tivesse uma oportunidade, iria agarrá-la com toda a minha força”, conta Ricardo. “E quando o personagem do Ronaldo apareceu, lutei muito para fazê-lo com a minha alma. Vim de uma cidade de 4 mil habitantes, no interior de Minas, e sempre sonhei em estar em um festival como Cannes. Voltar com esse prêmio é sensacional!”, complementa, celebrando a premiação.

“Baby” narra a história de uma paixão tumultuada, de uma amizade cheia de desencontros. Quando o jovem Wellington (‘Baby’), interpretado por João Pedro Mariano, deixa o Centro de Detenções sem o apoio da família biológica, é acolhido por um garoto de programa, Ronaldo, vivido por Ricardo Teodoro. Priscila (Ana Flavia Cavalcanti), a ex-mulher de Ronaldo e mãe de seu filho, e sua parceira Janaína (Bruna Linzmeyer) abrem as portas de sua casa para que Baby possa se encontrar em uma nova família.

“Baby” é uma coprodução oficial Brasil-França-Holanda e contou com recurso públicos geridos pela Agência Nacional do Cinema (Ancine) e o apoio do Aide Aux Cinémas Du Monde, Centre National du Cinéma Et de L’Image Animée e do Institut Français. Foi produzido com o apoio do Hubert Bals Fund (HBF) do Festival de Roterdã e do Netherlands Film Fund (NFF). É uma coprodução da Spcine, Telecine, Canal Brasil e Vitrine Filmes, que também assina a distribuição.