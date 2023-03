Curta Kinoforum tem inscrições abertas

Estão abertas, até 31 de março, as inscrições para a 34ª edição do Festival Internacional de Curtas de São Paulo – Curta Kinoforum, reconhecido como um dos mais importantes eventos mundiais dedicados ao filme de curta duração, realizado pela Associação Cultural Kinoforum.

Podem participar filmes com até 25 minutos de duração, sem distinção de gênero e que tenham sido finalizados a partir de 1º/01/2022. As inscrições podem ser acessadas através do endereço https://bit.ly/3Yh99Go.

O festival prevê a participação do público na avaliação da produção e abre parcerias que resultam em premiações. Os curtas brasileiros realizados em cursos de graduação do ensino audiovisual são elegíveis ao Prêmio Revelação, que consiste em serviços e equipamentos para a produção de uma nova obra.

Somente serão elegíveis aos prêmios promovidos pelo festival e seus parceiros os títulos brasileiros que possuam Certificado de Produto Brasileiro (CPB) emitido pela Agência Nacional de Cinema (Ancine). O evento aceitará a inscrição de obras que ainda não possuam o CPB; contudo, somente poderão concorrer às premiações e destaques as produções que façam prova do processo de registro na Ancine até o dia 20/06.

Produções finalizadas em 2023 têm prazo maior para inscrição: até 28 de abril.

O 34° Festival Internacional de Curtas de São Paulo – Curta Kinoforum tem direção da produtora Zita Carvalhosa e acontece de 29 de agosto a 3 de setembro.