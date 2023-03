O Darín movie “Argentina, 1985” é o recordista nos Prêmios Platino

Por Maria do Rosário Caetano

O Darín movie “Argentina, 1985” (foto acima), longa político-judicial de Santiago Mitre, assumiu liderança absoluta na lista de finalistas à décima edição dos Prêmios Platino do Cinema Ibero-Americano, a serem entregues em Madri, no próximo 22 de abril, com transmissão pelo Canal Brasil.

Três filmes dividiram o segundo lugar em número de indicações (seis cada um) – os espanhóis “As Bestas”, de Rodrigo Sorogoyen, grande vencedor do Goya e do César de melhor filme estrangeiro, e “Canção de Ninar”, de Alauda Ruiz de Azúa, e o mexicano “Bardo, Falsa Crônica de Algumas Verdades”, de Alejandro Gonzalo Iñarritu, postulante ao Oscar de melhor fotografia.

Outra produção espanhola, “Alcarràs”, de Carla Simón, vencedor do Festival de Berlim 2022, recebeu apenas três indicações, mas todas de peso (melhor filme, direção e fotografia). O que demonstra que o longa catalão não está fora do páreo. Por dialogar organicamente com o cinema documentário, seu elenco não traz nomes estelares do teatro ou cinema. Daí, nenhum deles foi indicado ao Goya, nem ao Platino (são os chamados atores “naturais”). Seus figurinos são também vestimentas do dia-a-dia. E os cenários, as plantações de pêssego da Catalunha. Por isso, o filme não costuma figurar como recordista em listas de indicados.

“Alcarràs” era o segundo filme mais cotado para triunfar no Goya. E, mesmo tendo vencido o Urso de Ouro no Festival de Berlim, saiu de mãos abanando. E jogando em casa. Perdeu para um peso-pesado, “Las Bestias”, uma maravilha, prova do momento vigoroso vivido pelo cinema da pátria de Buñuel-Erice-Saura-e- Almodóvar. Os catalães detectaram “catalonofobia” no voto dos acadêmicos. O clima esquentou. Acontecerá o mesmo (e outra vez) em solo espanhol?

O fato de “Argentina, 1985” ter quase três vezes mais indicações que os demais concorrentes não significa que já esteja eleito. Seu tema é essencial, importante e mobilizador: o julgamento e encarceramento dos militares que torturaram e mataram milhares de opositores no país platino, depois do golpe de Estado de 1976, responsável por brutal ditadura. O roteiro é bem-urdido, o elenco, dos mais competentes, mas o filme tem dramaturgia e mise-en-scène clássicas. Já “As Bestas” e “Alcarràs” exalam frescor e ousadia.

O quarto candidato, a comédia dramática autobiográfica “Bardo, Falsa Crônica de Algumas Verdades”, do mexicano Alejandro G. Iñarritu, deve vencer a recém-criada categoria de melhor comédia. Afinal, é bem melhor que seus três concorrentes – o espanhol “Concorrência Oficial”, dirigido pelos argentinos Gastón Duprat e Mariano Cohn, com Penélope Cruz, Antonio Banderas e Oscar Martínez, o chileno “Desconectados”, de Diego Rougier, e o argentino “Granizo”, de Marcos Carnevale, com o astro cômico Guillermo Francella.

Iñarritu, que em agosto fará 60 anos, é um cineasta amado ou odiado, sem meio termo. Diretor de “Amores Perros” e do oscarizado “Birdman (ou A Inesperada Virtude da Ignorância)”, ele resolveu empreender acerto de contas com sua longa (e conturbada) relação com os EUA, país onde nasceram e cresceram seus filhos e onde ele tornou-se figura carimbada nas festas do Oscar (com — além de “Birdman” — “Biutful” e “O Regresso”. Este lhe rendeu a estatueta de melhor diretor). O resultado é um filme convulsivo, desigual e arrebatador. Mesmo assim – ou por isso –, foi esnobado até pelo Oscar de melhor filme internacional, apesar de indicado pelo México. Só pescou melhor fotografia. Mas no Platino, se deu bem muito bem.

Quem se deu mal, mas muito mal, foi o Brasil. Zero indicação. Algo semelhante só aconteceu em 2016, na edição que teve Punta del Este, balneário uruguaio, como cenário. O Brasil dispunha de um pré-candidato fortíssimo, “Que Horas Ela Volta?”, de Ana Muylaert. Mas o colegiado de votantes mobilizado pela Egeda (Entidade de Gestão de Direitos dos Produtores Audiovisuais), Fipca (Federação Ibero-Americana de Produtores Cinematográficos e Audiovisuais), e parceiros o ignoraram. Para consertar o vacilo, criaram de última hora o Prêmio de Educação em Valores. Ou seja, um láurea para filmes ligados à Cidadania e aos Direitos Humanos. A produção brasileira ganhou e a láurea foi entregue pela guatemalteca Rigoberta Menchu, Prêmio Nobel da Paz. Ana Muylaert não compareceu e se fez representar pela atriz Karine Teles. Para este ano de 2023 não existe plano B. Brasil e Portugal, ou seja, o mundo lusitano foram mesmo escanteados.

É verdade que a história do Platino é hispânica. Espanhola e hispano-americana. A maioria absoluta dos jurados fala castelhano. O Brasil acumula pouquíssimos prêmios. Em categorias importantes, de chofre, só é possível lembrar um título 100% brasileiro – melhor animação para “O Menino e Mundo”, de Alê Abreu, e um digamos, 50% brasileiro – melhor documentário para “O Sal da Terra”, de Wim Wenders e Juliano Salgado (sobre o fotógrafo Sebastião Salgado). Houve um Platino de Honor para Sônia Braga, na primeira edição, no Panamá. Mas raramente se ouve português no palco das cerimônias platinadas.