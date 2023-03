Space inicia gravações da segunda temporada de “Um Dia Qualquer”

Foto: Augusto Madeira e Vinicius de Oliveira nas gravações da segunda temporada de “Um Dia Qualquer”

Começaram nesta quarta-feira, 8 de março, no Rio de Janeiro, as gravações da segunda temporada de “Um Dia Qualquer”, série nacional estrelada por Mariana Nunes, Augusto Madeira, Vinícius de Oliveira, Adriano Garib, João Vitor Silva, Eli Ferreira, Lara Tremouroux e Tainá Medina. Ainda sem data prevista para a estreia, a série é produzida pela Elixir Entretenimento e Com Domínio Filmes em coprodução com a Warner Bros. Discovery. A primeira temporada de “Um Dia Qualquer” estreou em 2020 no canal Space e está disponível na íntegra na HBO Max.

Com direção e roteiro de Pedro von Krüger e produzido por Denis Feijão, o drama ficcional volta a discutir temas como desigualdade social, violência, corrupção e família, a partir da história de diferentes moradores de um subúrbio carioca. Na primeira temporada, o público acompanhou o drama de Penha (Mariana Nunes) em busca de seu filho, e sua relação de disputa de poder com Quirino (Augusto Madeira), um ex-policial que se autodenomina “dono do bairro’’.

A segunda temporada chega três anos após a primeira, com novas disputas de poder na comunidade, novas alianças e bandeiras sendo levantadas. Quirino enfrenta a traição do fiel escudeiro Maciel (Vinícius de Oliveira), enquanto Menezes (Adriano Garib) investe na expansão e implementação de caça-níqueis na região. Ao mesmo tempo, Penha (Mariana Nunes) precisa passar por cima de suas convicções para manter seu território salvaguardado dos constantes ataques da milícia. No meio dessa tensão de poderes está Jéssica (Eli Ferreira), agora engajada em uma militância contra o autoritarismo da milícia e na busca pela paz no território.