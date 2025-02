“Ainda Estou Aqui” recebe prêmio de Melhor Filme em Língua Estrangeira no OFTA Film Awards

“Ainda Estou Aqui” inicia a semana vencendo o prêmio de Melhor Filme em Língua Estrangeira no OFTA Film Awards (premiação concedida pela Associação Online de Filme & TV, formada principalmente por residentes dos Estados Unidos e Canadá) e atingindo um público acumulado de 5,2 milhões de espectadores no Brasil. Nas bilheterias brasileiras, o longa se destaca ainda por ser o filme mais assistido de todos os tempos em três cinemas de rua: Cine Glauber Rocha, em Salvador – onde o filme teve suas primeiras sessões para o público brasileiro; Cine Passeio, em Curitiba; e Cine Marquise, em São Paulo. A produção é também o 15º maior filme brasileiro de todos os tempos, segundo informações do OCA (Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual) da Ancine.

Internacionalmente, “Ainda Estou Aqui” chegou a sete novos mercados (Argentina, Equador, Espanha, Inglaterra, República Dominicana, Peru e Uruguai), ganhando destaque nas bilheterias e imprensa. Com as sessões de pré-estreia, o longa arrecadou £486,3 mil no Reino Unido/Irlanda, e, segundo o site especializado Screen Daily, é a maior abertura de um filme latino-americano no território, onde é também a maior abertura do ano de um filme em língua não inglesa. No jornal britânico The Guardian, a produção recebeu a nota máxima (cinco estrelas) de Ideia Wendy.

Em todo o mundo, “Ainda Estou Aqui” já faturou US$ 27,2 milhões, segundo o Box Office Mojo, e acumula mais de 300 mil espectadores na França. Suas próximas aberturas acontecem na Austrália (27 de fevereiro) e Alemanha (12 de março). No próximo domingo, 2 de março, o longa desembarca na cerimônia do Oscar, representando o Brasil na categoria de Melhor Filme, pela primeira vez na história da premiação, concorrendo também a Melhor Filme Internacional e na categoria de Melhor Atriz, com Fernanda Torres.

“Ainda Estou Aqui” foi também pré-selecionado para três categorias dos Prêmios Platino de Cinema Ibero-Americano: Melhor Filme Ibero-Americano de Ficção, Melhor Direção (Walter Salles) e Melhor Atriz (Fernanda Torres). A cerimônia de premiação ocorre no dia 27 de abril em Madri, na Espanha.