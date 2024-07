Festival Varilux de Cinema Francês abre inscrições para o 7° LAB Franco-Brasileiro de Roteiros

Programado para os cinemas de todo o país entre os dias 7 e 20 de novembro, o 15º Festival Varilux de Cinema Francês realiza a sétima edição do seu já tradicional LAB Franco-Brasileiro de Roteiros em parceria com o Conservatório Europeu de Escrita Audiovisual (CEEA), escola parisiense referência para a formação de roteiristas na França. As inscrições são gratuitas, entre 10 de julho e 9 de agosto, e os selecionados serão escolhidos pela comissão técnica do festival. Destinado a roteiristas, diretores e realizadores, a atividade propicia o desenvolvimento da escrita de projetos de roteiros de longa-metragem de ficção e de séries de TV.

Coordenado por François Sauvagnargues, especialista de ficção e ex-diretor geral do FIPA – Festival Internacional de Programação Audiovisual (Biarritz, França), o LAB terá como professores os roteiristas Corinne Klomp, Claire Barré, Jean-Marie Chavent e Monica Rattazzi, todos roteiristas e integrantes do Conservatório Europeu de Escrita Audiovisual. Os 16 participantes selecionados serão divididos em quatro grupos que trabalharão durante cinco dias. A formação será no Rio de Janeiro, entre os dias 4 e 8 de novembro. A inscrição deve ser feita pelo formulário acessado neste link, no qual se encontra o regulamento e outras informações. Uma taxa de participação de R$500,00 (quinhentos reais) será cobrada.

O LAB terá duas modalidades de roteiros: de longa-metragem de ficção, original ou adaptado, e de série de ficção para televisão. O objetivo é explorar os fundamentos e a metodologia da construção dramática, acompanhar a escrita, explorar abordagens que facilitem a construção da história, orientar os autores ajudando-os a encontrarem suas particularidades e a construir uma narração. Entre teoria e prática, o LAB promove a troca de experiências entre palestrantes europeus com larga experiência e profissionais brasileiros, contribuindo para estimular o intercâmbio de conhecimentos, e incentivar coproduções futuras entre Europa e Brasil. Já passaram pelo Laboratório de Roteiro nomes como Ana Rieper, Angelo Defanti, Estevão Ciavata, João Miguel, Sabrina Fidalgo e Wagner Assis. Outras informações sobre o Lab podem ser obtidas com a coordenadora Nathalie Tric, no email lab@bonfilm.com.br.

O Festival Varilux de Cinema Francês é realizado pela produtora Bonfilm e tem como patrocinadores principais a Essilor/Varilux e a Pernod Ricard/Lillet, além do Ministério da Cultura, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e Secretaria Municipal de Cultura. Outros parceiros importantes são as unidades das Alianças Francesas em todo Brasil, a Embaixada da França no Brasil, as empresas Air France, Fairmont (grupo Accor), além das distribuidoras dos filmes e os exibidores de cinema independente/de arte e as grandes redes de cinema comercial.