Programa de capacitação da BRAVI para novos executivos da indústria audiovisual tem inscrições abertas

Estão abertas, até o dia 2 de agosto, as inscrições para o BRAVI.LAB, programa realizado pela BRAVI, voltado para novas pessoas em cargos executivos da indústria audiovisual, com foco especial em produção e showrunners. O principal objetivo do programa é fornecer as bases necessárias para o desenvolvimento e gestão da propriedade intelectual no setor audiovisual.

Segundo Mauro Garcia, presidente da BRAVI, o programa é uma iniciativa inédita que busca identificar e capacitar executivos talentosos no estado de São Paulo. Atualmente, a associação possui 308 associados no estado, sendo que a maioria está concentrada na capital São Paulo.

O programa é gratuito e limitado a 100 vagas na primeira fase. Dividido em três fases com duração de até 8 meses, o BRAVI.LAB é realizado dentro da Lei Paulo Gustavo para o Estado de São Paulo, sendo exclusivo a profissionais dentro desta unidade federativa. Na 1ª Fase, workshops online de 8 módulos, com carga horária de 48 horas; na 2ª Fase, Do Pitch ao Deal: projetos selecionados, com carga horária de 12 horas; e na 3ª Fase, ações presenciais em 5 cidades consideradas polos audiovisuais.

As vagas são limitadas, com ao menos 30% das vagas reservadas para pessoas negras, pardas e indígenas. Além disso, o BRAVI.LAB adota medidas inclusivas, permitindo que o conteúdo seja acessível para a comunidade surda através de intérpretes em Libras.

A programação completa e os regulamentos para o BRAVI.LAB podem ser acessados no endereço www.bravi.tv. As inscrições podem ser feitas através de formulário.