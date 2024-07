FestCine Itaúna divulga programação e abre inscrição para oficinas

O evento, totalmente gratuito e aberto à comunidade, tem realização do diretor e produtor audiovisual Paulo Conceição e o público também poderá conferir as produções pelo site do festival.

O 5º FestCine Itaúna será realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio do Ministério da Cultura, do Governo do Estado de Pernambuco, Prefeitura de Caruaru-PE, da Fundação de Cultura de Caruaru, e apoios da Secretaria de Políticas paras a Mulheres de Caruaru, Secretaria de Educação de Caruaru, Cardeal Distribuidora, TV Asa Branca, Royal Toys, Palco Show, NayMovie, Armazém da Criatividade, PortoDigital, APAE Agrestina e ACCiRN – Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Norte.

As ações formativas contam com a “Oficina de Crítica de Cinema: Desafiando o Espectador” (com Sihan Félix), “Oficina Atuando no Audiovisual” (com Luciano Torres), “Oficina Corpo em Criação” (com Mariana Carvalho) e bate papo “A produção fílmica sobre a Natureza” (com Professor João Domingos). As inscrições gratuitas podem ser realizadas pelo link https://forms.gle/aAHE8NVsQqyxRpmp6.

Confira a programação do 5º FestCine Itaúna:

Terça (23/07/2024)

08h30 – Abertura | apresentação cultural da Escola Municipal Padre Pedro Aguiar | Exibição de “Ouro Negro do Auto do Moura” (Dir. Camila Haydee)

09h – Exibição de filmes

11h20 – Encerramento

19h – Exibição de filmes

21h – Apresentação cultural

Quarta (24/07/2024)

08h30 – Abertura | Apresentação cultural da Escola Municipal Maria do Socorro de Freitas

09h – Exibição de filmes

11h20 – Encerramento

19h – Exibição de filmes

21h30 – Show de Bethlee

Quinta (25/07/2024)

08h30 – Abertura | Apresentação cultural da Escola Municipal Professor Jose Laurentino | Bate-papo do AEPETI e Projeto Adol”essência” Ativa sobre Trabalho Infantil com filme “Ana e a Feira” (Dir. Túlio Beat)

9h – Exibição de filmes

11h20 – Encerramento

19h – Exibição de filmes

21h10 – Pocket Show de Santhiago Neves

21h30 – Show de Bebela

Sexta (26/07/2024)

08h30 – Abertura | Apresentação cultural da Escola Municipal Capitão João Velho | Apresentação “Vem pra Janela Olhar a Chuva” da APAE Agrestina

9h – Exibição de filmes

11h20 – Encerramento

19h – Exibição de filmes

21h30 – Show do Trio Fole de Ouro

Sábado (27/07/2024)

08h30 – Abertura | Apresentação cultural da Escola Municipal Professora Maria Felix

9h – Exibição de filmes

11h20 – Encerramento

19h – Exibição de filmes

21h30 – Show de Allef Silva

Domingo (28/07/2024)

8h – Exibição de filmes

10h – Bingo do bode

18h – Abertura | Apresentação musical do grupo de Jovens Violinistas de Agrestina-PE

18h30 – Exibição do longa-metragem convidado

20h30 – Premiação

21h40 – Show de Gabriel Cantador