Warner Bros. Discovery terá dois painéis durante o Rio2C e participa ainda de pitchings, rodadas de negócio e conversas com produtores nacionais

A Warner Bros. Discovery confirma sua participação na edição de 2024 do Rio2C, maior evento voltado para o mercado de entretenimento e criatividade da América Latina. A empresa apresentará dois painéis proprietários: um focado na plataforma de streaming Max, lançada em fevereiro no Brasil e na América Latina, e outro para apresentar os programas de aceleração de carreira para grupos sub-representados no audiovisual, liderados pela área de Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI), além de um café da manhã de relacionamento com a indústria.

O painel da Max, intitulado “Max Apresenta – Muito Mais a Ver: do Global ao Local, Narrativas que Ultrapassam Barreiras”, acontecerá na quinta-feira, 6 de junho, no Global Stage, às 17h30, e abordará as estratégias da companhia para a recém-chegada plataforma de streaming no Brasil e na América Latina, passando por todas as frentes de conteúdo e gêneros. Participarão do painel os executivos Vera Buzanello, Diretora Geral da WBD Brasil, Mariano Cesar, Vice-Presidente Sênior de Estratégia de Conteúdo e Programação da WBD para a América Latina, Mônica Pimentel, Vice-Presidente de Conteúdo da WBD Brasil, Livia Ghelli, Diretora de Kids&Animation WBD Brasil e Receita & Estratégia para a América Latina, e Marina Filipe, Gerente Sênior de Produções Originais para Kids&Family da WBD Brasil, com mediação de Cris Guterres.

O painel também contará com conversas com os talentos de “Irmão do Jorel” (foto), Zé Brandão e Juliano Enrico, sobre os dez anos do título, a quinta temporada inédita da produção e o especial comemorativo em quatro episódios, e com o elenco de “Cidade de Deus”, Alexandre Rodrigues, Roberta Rodrigues e Andréia Horta, que falarão sobre a série HBO Original que se passa 20 anos depois do filme homônimo e está com o lançamento marcado para agosto deste ano.

O segundo painel primetime apresentado pela WBD, “Warner Bros. Discovery apresenta: Como Romper Barreiras para Grupos Ainda Sub-representados no Audiovisual”, apresenta ao mercado brasileiro a plataforma global de aceleração de carreira, WBD Access, que tem como objetivo promover oportunidades e gerar acessos para que criadores e talentos de grupos sub-representados se conectem com as marcas e plataformas da empresa. A conversa entre Grace Moss, VP de DEI da WBD e Maristela Zago, Gerente de DEI da WBD para América Latina, terá mediação de Cris Guterres, além da participação dos três diretores finalistas do primeiro programa de WBD Access no Brasil, Narrativas Negras Não Contadas – Black Brasil Unspoken, e da atriz, produtora e embaixadora da ONU Mulheres Brasil, Camila Pitanga. O painel acontece na sexta-feira, 7 de junho, às 11h30, no palco Story Village.

Na sexta-feira, 7 de junho, a WBD também promoverá um café da manhã para relacionamento com a indústria. O momento será voltado para discutir projetos e processos para promover mais diversidade e inclusão no mercado audiovisual brasileiro e o impacto nos conteúdos produzidos.

Durante o Rio2C, outros executivos e talentos da Warner Bros. Discovery estarão presentes em painéis e rodas de conversa, como Mônica Albuquerque, Diretora de Desenvolvimento de Ficção da WBD para a América Latina, participando do painel “Originais: Planejamento de Conteúdo e a Relação com Criadores e Produtores”; Daniel Berlinsky, escritor da novela Max Original “Dona Beja”, no painel “Melodrama Digital: Diferenças e Semelhanças na Escrita de Novelas para Streaming”; e Marina Filipe, Gerente Sênior de Produções Originais no Brasil para Kids&Family, no painel “O Futuro da Animação Adulta: Desafios de Linguagem, Viabilidade e Audiência.”