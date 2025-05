“Motel Destino”, de Karim Aïnouz, chega ao Canal Brasil na Mostra Festival de Cannes

De 13 a 24 de maio, acontece na França a 78ª edição do Festival de Cannes, um dos momentos mais importantes do calendário do cinema mundial. Para entrar no clima do evento, o Canal Brasil exibe nos dias 13 e 20 de maio, a partir das 20h, a Mostra Festival de Cannes, uma programação especial que conta com 13 produções exibidas ou premiadas em edições anteriores do festival. Entre os destaques está “Motel Destino”, de Karim Aïnouz, que faz sua estreia na televisão no dia 20, às 21h40. A coprodução do Canal Brasil foi aplaudida de pé durante 12 minutos em sua passagem pelo festival, em 2024, quando concorreu à Palma de Ouro, prêmio mais importante de Cannes.

Ambientado em um motel no Ceará, estado natal de Karim Aïnouz, a trama de “Motel Destino” gira em torno de Heraldo (Iago Xavier) que, ao chegar no local, muda a vida dos administradores, Elias (Fábio Assunção) e sua esposa Dayana (Nataly Rocha). O longa-metragem participou de mais de dez festivais nacionais e internacionais desde seu lançamento em 2024 e venceu recentemente a categoria de Melhor Ator Coadjuvante (Fábio Assunção) no VHS Awards em março deste ano.

No mesmo dia, também serão exibidos os longas: “Medusa”, de Anita Rocha da Silveira (estreia mundial na Quinzena dos Realizadores em 2021), inspirado no mito de Medusa e que narra a história de um grupo de mulheres que fazem de tudo para manter a aparência perfeita em meio a um regime de opressão; “A Vida Invisível”, de Karim Aïnouz (vencedor da mostra Um Certo Olhar em 2019), e acompanha a vida de duas irmãs que são separadas pelo pai e tentam se reencontrar; “Bacurau”, de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dorneles (vencedor do Prêmio do Júri em 2019), em que moradores de um pequeno povoado no sertão descobrem que a comunidade não consta mais no mapa e percebem a presença de drones, estrangeiros e a falta de água no local.

Continuando a programação vem “O Traidor”, de Marco Bellocchio (estreia no festival em 2019), filme que retrata a vida de Tommaso Buscetta, um dos mafiosos mais famosos na história da Itália na década de 1980; “Los Silencios”, de Beatriz Seigner (estreia na Quinzena dos Realizadores em 2018), que conta a história de uma pequena família colombiana que foge da violência armada do país e chega a uma ilha desconhecida, na fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru; e “Cinema Novo”, de Eryk Rocha (levou o prêmio Olho de Ouro em 2016), um ensaio poético que investiga um dos principais movimentos cinematográficos latino-americanos.

No dia 20, o Canal Brasil exibe “Levante”, de Lillah Halla (exibido na 62ª Semana da Crítica do Festival de Cannes em 2023 e considerado o melhor filme de estreia pela Federação Internacional de Críticos de Cinema [Fipresci]). O filme acompanha a atleta Sofia (Ayomi Domenica), de 17 anos, que descobre estar grávida na véspera de um campeonato de vôlei decisivo para sua carreira. “Baby”, de Marcelo Caetano (conquistou o prêmio de Melhor Ator [Ricardo Teodoro] na Semana da Crítica em 2024), e narra a história de Wellington (João Pedro Mariano) que, ao deixar uma detenção juvenil, se vê perdido em como recomeçar sua vida, até conhecer Ronaldo (Ricardo Teodoro), que lhe mostra novas maneiras de sustento. “Casa de Antiguidades”, de João Paulo Miranda Maria (seleção oficial em 2020), conta a história de Cristóvão (Antonio Pitanga), um vaqueiro que sai do interior do Brasil em busca de melhores oportunidades na região Sul; em “Gabriel e a Montanha”, de Fellipe Barbosa (ganhou os prêmios Revelação e Fundação Gan na edição de 2017), o personagem Gabriel decide conhecer a África antes de começar a vida acadêmica na Universidade da Califórnia. “Nelson Pereira dos Santos – Vida de Cinema”, de Ivelise Ferreira e Aída Marques (exibido na mostra Cannes Classics em 2023), que apresenta a trajetória do cineasta.

A programação especial encerra com “Jauja”, de Lisandro Alonso, que levou o prêmio concedido pela Federação Internacional de Críticos de Cinema (Fipresci), dentro da mostra Um Certo Olhar em 2014. O longa-metragem é uma coprodução entre Argentina, Dinamarca, França, México, Estado Unidos, Alemanha, Holanda e Brasil. Um capitão dinamarquês e sua filha embarcam em uma viagem que tem como destino um deserto localizado no fim do mundo, mas poucos conseguiram chegar lá com sucesso.