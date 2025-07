“Atena”, de Caco Souza, chega às salas de cinema

Nesta quinta-feira, dia 31 de julho, chega, exclusivamente nos cinemas brasileiros, o suspense policial “Atena”, com direção de Caco Souza (“O Faixa Preta” e “Solteira Quase Surtando”) e estrelado por Mel Lisboa e Thiago Fragoso, com distribuição da A2 Filmes.

O filme chegará em mais de 140 cinemas nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte, Brasilia, Fortaleza, Salvador, Manaus, Maceió, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, Londrina, Porto Alegre, Natal, Florianópolis, Arapiraca, Vitoria da Conquista, Eusébio, Vila Velha, Aparecida de Goiânia, Rio Verde, Valparaíso de Goiás, Imperatriz, São José de Ribamar, Betim, Poços de Caldas, Várzea Grande, Ananindeua, Santarém, Olinda, Paulista, Teresina, Cascavel, Maringá, Paranaguá, Campos dos Goytacazes, Niterói, Canoas, Pelotas, Rio Grande, São Leopoldo, Blumenau, Camboriú, Criciúma, Joinville, Aracaju, Araçatuba, Barueri, Bragança Paulista, Campinas, Cotia, Diadema, Hortolândia, Itapetininga, Jacareí, Jundiaí, Limeira, Mogi Guaçu, Praia Grande, Ribeirão Preto, Rio Claro, Santo Andre, Santos, São Bernardo do Campo, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Roque, Sorocaba, Sumaré, Taubaté e Palmas.

Na trama, Atena, marcada pelos abusos do pai na infância, decide fazer justiça criando um grupo que atrai e julga agressores. Com a ajuda do jornalista Carlos, ela encontra seu pai em Montevidéu e inicia uma busca por vingança, confrontando os limites entre justiça e retaliação.

“Atena” foi vencedor dos prêmios de melhor filme, montagem e roteiro no Festival Cine Santo André 2024 e de melhor roteiro, melhor trilha sonora e melhor ator coadjuvante no II Febancine.