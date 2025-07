Têm Dendê Produções estreia série no Prime Box Brazil sobre diáspora africana e desenvolvimento de raízes negras na Bahia

No dia 6 de agosto, o canal Prime Box Brazil lançará a série documental “Territórios Negros”, uma produção da Têm Dendê Produções realizada com recursos do Fundo Setorial Audiovisual (FSA). A série percorre o estado da Bahia revelando múltiplas experiências da cultura africana que resistem, se reinventam e se fortalecem no cotidiano das comunidades negras.

A produção conta com direção de Carine Fiuza, produção executiva de Keyti Souza e Taguay Tayussy e roteiros de Monica Santana, e é apresentada pela cantora Nara Couto e pela multiartista Sued Hosaná.

Através dos 8 episódios de 26 minutos cada é possível visitar diferentes regiões do Estado e compreender como vozes potentes, que representam tradições afro-brasileiras, aprenderam com seus antepassados e criaram maneiras de perpetuar seu conhecimento de diferentes maneiras, como terreiros de candomblé, grupos culturais e expressões artísticas.

Com depoimentos sensíveis e imagens que capturam a intensidade simbólica dos rituais, saberes e cotidianos, a série valoriza a memória, a espiritualidade e as práticas coletivas. Cada episódio convida o espectador a se aprofundar em um universo de identidade e resistência, conectando o presente às raízes que sustentam a cultura negra no Brasil.

“Territórios Negros enuncia a potência transatlântica da diáspora Africana. Como foi e é possível um continente manter-se vivo e pulsante mesmo quando fragmentado em milhares de pedacinhos lançados ao mar. ‘Territórios Negros’ investiga o germinar dessas sementes que conseguiram sobreviver a travessia de um oceano e gerar frutos”, aponta Carine Fiúza, cineasta e uma das diretoras da produção.

“Territórios Negros” reafirma o compromisso da Têm Dendê e do Prime Box Brazil com a valorização e a difusão de narrativas afrocentradas, promovendo um potente diálogo entre passado, presente e futuro da ancestralidade africana que pulsa e resiste no Brasil.

A série é uma produção da Têm Dendê, sediada em Salvador, realizada em parceria com o canal Prime Box Brazil. Seu financiamento foi viabilizado por meio de recursos da Ancine pelo Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), gerido pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE).