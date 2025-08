Brasil no Set lança 2ª edição com foco em produtoras gaúchas

O Brasil no Set abriu inscrições para sua 2ª edição com o objetivo de impulsionar a indústria audiovisual do Rio Grande do Sul, profundamente afetada pelas enchentes ocorridas em 2024. O programa selecionará dez produtoras independentes gaúchas com projetos audiovisuais de longa-metragem ou séries, sejam de ficção ou documental, para participar de um laboratório de desenvolvimento e networking entre agosto e novembro deste ano.

As produtoras selecionadas terão acesso a workshops exclusivos, abordando escrita criativa, gestão de talentos, produção executiva, sustentabilidade e contratos, além de receberem até cinco horas de consultorias individuais focadas em desenvolvimento narrativo e estratégias de negócios.

Um dos pontos altos do Brasil no Set será uma imersão presencial de três dias no escritório do Amazon MGM Studios, em São Paulo. Esta etapa proporcionará uma experiência única, possibilitando aos participantes conhecerem diretamente processos de produção e gestão criativa adotados pelo estúdio.

Ao final do programa, cinco projetos serão selecionados para uma sessão exclusiva de pitching, apresentando-se diretamente para importantes executivos e decisores do mercado audiovisual durante o Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre – FRAPA 2025.

Produtoras interessadas devem consultar o edital completo e realizar a inscrição preenchendo o formulário disponível no site do ICAB até 10 de agosto. Todas as informações detalhadas sobre critérios de seleção, cronograma e regulamento podem ser acessadas diretamente no site.

Programação do Brasil no Set – 2ª edição:

FASE 1 (Online): Workshops e masterclasses sobre roteiro, gestão criativa, produção, sustentabilidade e contratos;

FASE 2 (Online): Até cinco horas de consultorias individuais em desenvolvimento narrativo e estratégias de mercado.

FASE 3 (Presencial): Imersão de três dias no Amazon MGM Studios, em São Paulo (logística garantida pelo ICAB).

FASE 4 (Online): Mentorias especializadas para os cinco projetos com melhor avaliação, com foco em pitch deck e técnicas de apresentação.

FASE 5 (Presencial): essão exclusiva de pitching no FRAPA 2025, em Porto Alegre.