Diego Paulino é selecionado para programa de aceleração de carreiras de profissionais negros

O roteirista e diretor Diego Paulino foi selecionado para a edição da Aceleradora Paradiso, na área de Desenvolvimento de Projetos, realizada em parceria com a Conspiração Filmes.

Voltado exclusivamente a profissionais negros, o programa oferece formação prática em produtoras reconhecidas do setor audiovisual, por meio do modelo de shadowing, em que os participantes acompanham de perto a rotina de profissionais experientes, como uma “sombra”, absorvendo conhecimentos, práticas e responsabilidades do dia a dia da função.

Ao longo do programa, o cineasta atuará como trainee no departamento de desenvolvimento da produtora, participando da leitura crítica de roteiros, pesquisas e reuniões sobre os rumos criativos dos projetos em desenvolvimento.

Nascido em Leme, interior de São Paulo, Diego é diretor do curta “NEGRUM3” e tem uma trajetória focada em narrativas sobre sonhos, medos e experiências da população negra.

A seleção representa um avanço importante na valorização da diversidade e da equidade no setor audiovisual. Criada pelo Projeto Paradiso — organização filantrópica dedicada ao fortalecimento do audiovisual brasileiro —, a Aceleradora Paradiso oferece aos seus participantes a orientação de mentores especialistas, que acompanham e impulsionam seu desenvolvimento profissional.

Nas edições anteriores, a Aceleradora Paradiso ofereceu processos formativos em diferentes áreas do audiovisual. Em 2022, durante a edição-piloto do programa, Larissa Barbosa atuou como segunda assistente de direção no longa-metragem “O Dia que te Conheci”, de André Novais. Já Sidjonathas Araújo acompanhou, como shadow, a atuação do gerente de marketing no lançamento de “Levante”, de Lillah Halla, distribuído pela Vitrine Filmes. Bartolomeu Luiz integrou a equipe de produção executiva da série “Passinho: O Ritmo dos Sonhos”, da Disney, produzida pela Boutique Filmes.