Produtora gaúcha Ausgang finaliza filmagens de dois longas

Foto: Rafael Sieg e Cinândrea Guterres em cena de “Estrutura” © Ma Villa Real

Com sede em Porto Alegre (RS), a Ausgang aposta pesado na produção de longas autorais. Dois deles foram filmados simultâneamente durante o mês de julho: “Estrutura”, de Emiliano Cunha, e “Meu Pai que Escreveu seu Próprio Fim”, de Bernardo Zanotta. O terceiro longa, “Arquivo Implacável da Memória”, de Davi de Oliveira Pinheiro, começou suas gravações em janeiro, que prosseguem até o ano que vem. A última produção do ano, “Anfitriãs”, de Renata de Lélis, está prevista para entrar em frente às câmeras em novembro.

“Estrutura” tem no elenco Rafael Sieg (“Guerreiros do Sol”, “Pantanal”), que vive um arquiteto e professor universitário que, movido por um falso altruísmo, envolve-se com a obra de um centro cultural concebida por sua mestranda (Cinândrea Guterres), numa comunidade periférica. O filme é o segundo longa de Emiliano Cunha, depois de sua estreia, “Raia 4”. O financiamento é do edital SEDAC/LPG, com apoio do Clube do Comércio e Filmes do Bem. As filmagens, na capital gaúcha, terminaram no dia 24 de julho.

Com filmagens concluídas no dia 25 de julho, “Meu Pai que Escreveu seu Próprio Fim” é um longa experimental dirigido pelo filho de Julio Zanotta (1950-2024). Após ser diagnosticado com câncer terminal, o dramaturgo se reconecta com Bernardo, incentivando-o a dirigir um filme sobre seus últimos dias. O longa é uma coprodução entre a Ausgang, Near/By Film e Palermo/Wolfsburg (Holanda), Venin Films (França), com financiamento da Política Nacional Aldir Blanc e Mondriaan Fund.