Gravações do filme “Nós, que nos Queremos Tão Pouco”, com Julia Lemmertz, acontecem em Porto Alegre

Foto: Julia Lemmertz em cena do filme © Isidoro B. Guggiana

Um segredo familiar separou as irmãs Mara (Julia Lemmertz) e Antônia (Fera Carvalho Leite) e uma tragédia acabou por reuni-las. Depois de muitos anos, o reencontro acontece em sua terra natal, uma cidade do interior do Brasil. A morte da mãe, que está sob investigação policial, garante a reaproximação. A presença do pai, Constâncio (Rui Rezende), e da antiga casa da família traz de volta memórias, sentimentos e revelações que poderão transformar as vidas de todos os envolvidos.

Esta é a premissa de “Nós, que nos Queremos Tão Pouco”, de Lisiane Cohen, que também assina o roteiro. As gravações começaram na segunda semana de julho na capital gaúcha e vão até o dia 8 de agosto.

A produção é dividida entre a Margem Cinema Brasil e a Layepas Produções Artísticas. O filme adapta peça homônima do dramaturgo e ator mineiro Rui Rezende. O elenco também traz Luíza Lemmertz, André Paixão e Cássio Nascimento.

No casarão, a história de uma família está prestes a começar seu capítulo mais decisivo. Lugar de afetos e sofrimentos no passado, recebe novamente Mara e Antônia, na expectativa da exumação do corpo de sua mãe. O que poderia ser um reencontro fraterno, torna-se um cortejo de sentimentos que ainda precisam ser compartilhados. O segundo andar da casa guarda um segredo que mudou para sempre a história das duas irmãs.

O filme é a estreia na direção de longas de Lisiane Cohen, diretora de curtas, séries e projetos para a TV, e foi financiado pelo edital Ruth de Souza, da SAV/MINC/FSA, de 2023.